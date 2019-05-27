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İşte CHP'nin masasındaki 23 Haziran anket sonuçları

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Seçim kampanyasına resmen başlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde(CHP) 23 Haziran İstanbul seçimi için tam bir seferberlik hali var.. Parti genel merkezine gelen ilk anketlerde Ekrem İmamoğlu’nun 5 puan önde olduğu belirtiliyor..
İşte CHP'nin masasındaki 23 Haziran anket sonuçları

Gitti her yerde ve katıldığı her programda tüm dikkatleri üzerine çeken İmamoğlu'nun önümüzdeki 23 Haziran'a kadar geçecek süreçte rakibine karşı açık ara bir fark oluşturacağı öngörülüyor.. İşte son gelişmeler ve alınan kararlar..

Parti Genel Merkezi'ne gelen son anketler de Ekrem İmamoğlu’nun henüz kampanya başlamadan yüksek bir farkla önde olduğunu gösterdi.

"BUGÜN FARK 5 PUAN"

CHP Genel Merkezi’ne gelen bir anket sonucuna göre İmamoğlu’nun 1.7 puan önde olduğu kaydediliyor. Bir başka anket sonucuna göre ise farkın 3.5 puan olduğu kaydedilirken, üçüncü bir anket sonucunda ise İmamoğlu’nun rakibinden 5 puan önde olduğu ifade ediliyor.

"SADECE EKREM İMAMOĞLU"

23 Haziran İstanbul seçim kampanyasında sadece Ekrem İmamoğlu’nu öne çıkaran bir sürecin işletileceğini belirtiyor. Milletvekilleri ya da parti yönetiminden hiç kimsenin kampanya boyunca öne çıkmayacağı kaydediliyor.

İttifak ortakları CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener de bir çok çalışmada geri planda duracak. Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu’nun öne çıkması gerektiği talimatını verdiği kaydedildi.

MİLLET VEKİLLERİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI TAM SEFERBERLİK İLAN ETTİ

CHP’li belediye başkanları ve yaklaşık 100 milletvekilinin bir ay boyunca sahada olacağı da belirtildi.

EN AZ 160 BİN GÖNÜLLÜ VE 30 BİN AVUKAT GÖREV ALACAK

Gelen son bilgiere göre 23 Haziran İstanbul seçiminde gönüllü olarak görev almak isteyen gönüllülerin sayısı 160 bini aştı. İlerleyen günlerde bu sayının çok daha fazla artacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun talimatı ile kurulan Hukuk Komisyonu, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimi için 30 bin avukatla önlem alacak.

Sandık Güvenliği Komisyonu’nun alt birimlerinden biri olan İl Hukuk Komisyonu’nun Başkanı Doğuşcan Aydın Aygün, "Başvuruda bulunan avukatları ayrı ayrı listeliyoruz. Taramadan geçiriyoruz. Daha sonra ilgili ilçelere yönlendiriyoruz. Bizim hedefimiz 30 bin avukatla her sandıkta örgütlenmek. Şu anda okullardaki örgütlenmemizi de tamamlamış bulunmaktayız. Bununla beraber kat kat, sandık sandık örgütlenmeye devam ediyoruz.."

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