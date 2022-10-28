  • BIST 3.934,52
  • Altın 991.306
  • Dolar 18.6063
  • Euro 18.5502
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKACorona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

İşte Çoklu Tarife Detayları

» »
Hafta başından itibaren, 200 bin civarındaki KIB-TEK abonesinden yaklaşık 50’si çoklu tarifeden faydalanmak için Kurum’a müracaat etti.
İşte Çoklu Tarife Detayları

Elektrikte çoklu tarife uygulaması, 1 Kasım’da başlayacak. Hafta başından itibaren, 200 bin civarındaki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) abonesinden yaklaşık 50’si çoklu tarifeden faydalanmak için Kurum’a müracaat etti.

Konut, ticari, endüstri, turizm, üniversiteler, casinolar gibi birçok farklı tarife abonesi bulunan Kurum’a çoklu tarifeye geçiş için yapılan yaklaşık 50 müracaatın çoğu ise konut tarifesi abonesi…

KIB-TEK Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, 24 Ekim’den itibaren yaklaşık 50 abonenin çoklu tarifeden faydalanmak için Kurum’a müracaat ettiğini ve müracaatların devam ettiğini bildirdi.

Çoklu tarifeden faydalanmak isteyenlerin çoğunun konut tarifesi abonesi olduğunu aktaran Aydın, müracaatların devam edeceğini ve abonelerin tercihlerine istedikleri zaman çoklu tarifeye geçebileceklerini belirtti.

1 KASIM’DAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ TARİFELER… İNDİRİMLİ DİLİM 22.00-07.00 ARASINDA 

Çoklu elektrik tarifesine göre aboneler gün içinde farklı elektrik fiyatlarından yararlanabilecek.

v2oklutarife_1666278882-001.jpg

Buna göre, “kış dönemi” diye adlandırılan 16 Ekim-15 Mayıs tarihleri arasında, “normal zaman” diye adlandırılan sabah saat 07.00'den akşam üzeri 17.00'ye kadar, elektrik fiyatı kilowatt saat (kwh) başına 3,3285TL, “Puant” adı verilen zaman dilimi olan akşam üzeri saat 17.00'den gece 22.00'ye kadar elektrik fiyatı 4.6046TL, “Puant Dışı” olarak adlandırılan zaman dilimi olan gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında ise elektrik fiyatı 2,1941TL olarak uygulanacak.

v2oklutarife1_1666278853.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar Alanya’ya Gitmek Üzere Adadan Ayrıldı28 Ekim 2022 Cuma 08:31
  • Birçok Bölgede Kesinti Yaşanacak28 Ekim 2022 Cuma 08:25
  • Döviz Güne Nasıl Başladı (28 Ekim 2022)28 Ekim 2022 Cuma 08:16
  • Feci iş kazası! Yoğun Bakıma Alındı27 Ekim 2022 Perşembe 23:47
  • Milli Eğitim Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı...27 Ekim 2022 Perşembe 20:27
  • BRTK Yönetim Kurulu Üyeleri Merkezi Cezaevi’ni Konu Alan “Döngü” Sergisini Gezdi27 Ekim 2022 Perşembe 20:21
  • Küfür Ettiği İçin Öldürmeye Kalkıştı27 Ekim 2022 Perşembe 20:02
  • Tatar, yeni atanan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Başmüşavirlerini kabul etti Kıbrıs Gazetesi27 Ekim 2022 Perşembe 19:37
  • TCG Meltem ve TCG Gelibolu KKTC’de liman ziyareti yapacak27 Ekim 2022 Perşembe 19:24
  • Mersinlik yangınıyla ilgili araştırma komitesi toplandı27 Ekim 2022 Perşembe 19:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti