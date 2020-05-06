Çin'den dünyaya yayılan ve Avrupa'da en binlerce insanın öldüğü koronavirüs önlemleri İtalya'da gevşetilmeye başladı. Haftabaşında birçok insanın iş başı yaptığı ülkede, Serie A'nın da yeniden başlaması gündemde.

İtalyan takımı Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Serie A'da liglerin Haziran'da başlaması ihtimaline karşı, bir süredir karantinada olduğu Portekiz'den İtalya'ya döndü ve saray yavrusu villasında 3'üncü kez karantinaya girdi.