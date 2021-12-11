İşte CTP adayları - Sıralı Tam liste...
Lefke
1- Salahi Şahiner
2- Turgay Sarıyer
Güzelyurt
1-Armağan Candan
2-Aslı Murat
İskele
1- Fide Kürşat
2- Biray Hamzaoğulları
3- Suphi Coşkun
4- Fikret Civisilli
5- Yalçın Kömürcügil
Mağusa
1- Asım Akansoy
2- Teberrüken Uluçay
3- Erkut Şahali
4- Hamit Caner
5- Şİfa Çolakoğlu
6- Behçet Öznacar
7- Ceyhun Ümiter
8- Gaye Astam Çoban
9- Derviş Karaca
10- Cihan Tunçeli
11- Erkan Tekeli
Lefkoşa
1-Ürün Solyalı
2- Sıla Usar İncirli
3- Muhittin Özsağlam
4- Doğuş Derya
5- Filiz Besim
6- Ahmet Muhtaroğlu
7- Ödül Muhtaroğlu
8-Cenk Paşa
9-Hakkı Işısal
10- Hasan Hüda Ecer
11- Ayşe Alioğlu
12- Derviş Bladanlı
13- Hülya Batumlu
Girne
1-Ongun Talat
2- Fikri Toros
3- Fazilet Özdenefe
4-Salih Sarpten
5- Pembe Ilgar Ardıç
6- Alpay Çelebi
7- Mahmut Kanber
8- Özge Tahiroğlu
9- Nihal Öztürk
10- Mustafa İlgen
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