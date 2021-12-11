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İşte CTP adayları - Sıralı Tam liste...

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İşte CTP adayları - Sıralı Tam liste...
İşte CTP adayları - Sıralı Tam liste...

İşte CTP adayları - Sıralı Tam liste...

 

Lefke

1- Salahi Şahiner

2- Turgay Sarıyer

 

Güzelyurt

1-Armağan Candan 

2-Aslı Murat

 

İskele

1- Fide Kürşat

2- Biray Hamzaoğulları

3- Suphi Coşkun

4- Fikret Civisilli

5- Yalçın Kömürcügil

 

Mağusa

1- Asım Akansoy

2- Teberrüken Uluçay

3- Erkut Şahali

4- Hamit Caner

5- Şİfa Çolakoğlu

6- Behçet Öznacar

7- Ceyhun Ümiter

8- Gaye Astam Çoban

9- Derviş Karaca

10- Cihan Tunçeli

11-  Erkan Tekeli

 

Lefkoşa

1-Ürün Solyalı

2- Sıla Usar İncirli

3- Muhittin Özsağlam

4- Doğuş Derya 

5- Filiz Besim

6- Ahmet Muhtaroğlu

7- Ödül Muhtaroğlu

8-Cenk Paşa

9-Hakkı Işısal

10- Hasan Hüda Ecer

11- Ayşe Alioğlu

12- Derviş Bladanlı

13- Hülya Batumlu

 

 

Girne

1-Ongun Talat

2- Fikri Toros

3- Fazilet Özdenefe

4-Salih Sarpten

5- Pembe Ilgar Ardıç

6- Alpay Çelebi

7- Mahmut Kanber

8- Özge  Tahiroğlu

9- Nihal Öztürk

10- Mustafa İlgen

 

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