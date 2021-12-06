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İşte CTP Milletvekili aday adayları

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İşte CTP Milletvekili aday adayları
İşte CTP Milletvekili aday adayları

Cumhuriyetçi Türk Partisi aday adayları kesinleşti.

İşte İsimler ;

Lefkoşa:

Tufan Erhürman,

Ürün Solyalı,

Cenk Paşa,

Ödül Muhtaroğlu,

Tekin Söylemez,

Muhittin T Özsağlam,

Dervis Bladanlı,

Mehmetali Güröz,

Ahmet Muratoğlu,

Yaşar Aracı,

Hasan Hüda Ecer,

Sıla Usar İncirli,

Doguş Derya,

Hülya Batumlu,

Haffe Işısal,

Filiz Besim,

Ayşe Alioğlu

 

Kontenjan: Derviş Kemal Deniz ve Devrim Barçın

 

Mağusa:

Teberruken Uluçay,

Erkut Şahali,

Asım Akansoy,

Hamit Caner,

Ceyhun Ümiter,

Behçet Öznacar,

Gaye Astan Çoban,

Şifa Çolakoglu,

Cihan Tunceli,

Erkan Tekeli,

Dervis Karaca

 

Kontenjan: Seran Aysal ve Yasin Yeni

 

Girne:

Fikri Toros,

Ongun Talat,

Salih Sarpten,

Mahmut Kanber,

Alpay Çelebi,

Mustafa Ilgen,

Fazilet Özdenefe,

Pembe Ardıç,

Niyal Öztürk,

Özge Tahiroğlu

 

Kontenjan: Ceyhun Birinci

 

İskele:

Biray Hamzaogulları,

Suphi Coşkun,

Yalçın Kömürcügil,

Ahmet Cenk Musaoğulları,

Hüseyin Mülazim,

Fikret Civisilli,

Fide Kürşat

 

Güzelyurt:

Armağan Candan,

Aslı Murat

Kontenjan: Mehmet Bozer

 

Lefke:

Salahi Şahiner,

Tuncay Sarıyer

 

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