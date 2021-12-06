İşte CTP Milletvekili aday adayları

Cumhuriyetçi Türk Partisi aday adayları kesinleşti.
İşte İsimler ;
Lefkoşa:
Tufan Erhürman,
Ürün Solyalı,
Cenk Paşa,
Ödül Muhtaroğlu,
Tekin Söylemez,
Muhittin T Özsağlam,
Dervis Bladanlı,
Mehmetali Güröz,
Ahmet Muratoğlu,
Yaşar Aracı,
Hasan Hüda Ecer,
Sıla Usar İncirli,
Doguş Derya,
Hülya Batumlu,
Haffe Işısal,
Filiz Besim,
Ayşe Alioğlu
Kontenjan: Derviş Kemal Deniz ve Devrim Barçın
Mağusa:
Teberruken Uluçay,
Erkut Şahali,
Asım Akansoy,
Hamit Caner,
Ceyhun Ümiter,
Behçet Öznacar,
Gaye Astan Çoban,
Şifa Çolakoglu,
Cihan Tunceli,
Erkan Tekeli,
Dervis Karaca
Kontenjan: Seran Aysal ve Yasin Yeni
Girne:
Fikri Toros,
Ongun Talat,
Salih Sarpten,
Mahmut Kanber,
Alpay Çelebi,
Mustafa Ilgen,
Fazilet Özdenefe,
Pembe Ardıç,
Niyal Öztürk,
Özge Tahiroğlu
Kontenjan: Ceyhun Birinci
İskele:
Biray Hamzaogulları,
Suphi Coşkun,
Yalçın Kömürcügil,
Ahmet Cenk Musaoğulları,
Hüseyin Mülazim,
Fikret Civisilli,
Fide Kürşat
Güzelyurt:
Armağan Candan,
Aslı Murat
Kontenjan: Mehmet Bozer
Lefke:
Salahi Şahiner,
Tuncay Sarıyer
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.