İşte CTP'nin Milletvekili adayları

LEFKOŞA
- Tufan Erhürman (Kontenjan)
- Özdil Nami
- Sıla Usar İncirli (Kontenjan)
- Birikim Özgür
- Ahmet Hüdaoğlu (Kontenjan)
- Doğuş Derya
- Günay Kibrit (Kontenjan)
- Ali Karavezirler
- Muhittin Özsağlam
- Fatma Miralay
- Feriha Tel
- Kadri Fellahoğlu
- Mutlu Azgın
- Hasan Ulaş Altıok
- Ülkü Taşseven
- Şerife Korucan
MAĞUSA
- Erkut Şahali
- Hamit Caner (Kontenjan)
- Mustafa Naimoğulları (Kontenjan)
- Teberrüken Uluçay
- Asım Akansoy
- Aybike Yektaoğlu
- Şifa Çolakoğlu
- Ahmet Billuroğlu
- Cemal Mert
- Ceyhun Ümiter
- Mine Adalıer
- Derviş Karaca
- Bedia Balses Çeliker
GİRNE
- Fazilet Özdenefe
- Fikri Toros (Kontenjan)
- Salih Sarpten
- Mahmut Kanber (Kontenjan)
- Salih İzbul
- Mustafa Ergüven
- Arzu Cankoy
- Çelen Özkaynak
- Şehan Tomgüsehan
- Ziya Tüzel
İSKELE
- Biray Hamzaoğulları
- Mehmet Ceylanlı
- Fikret Civisilli (Kontenjan)
- Selda Şafak
- Sedat Kılıç
GÜZELYURT
- Armağan Candan
- Filiz Besim (Kontenjan)
- Mehmet Çağlar
- Hüseyin Erçal
LEFKE
- Salahi Şahiner
- Teoman Oktay
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