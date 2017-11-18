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İşte CTP'nin Milletvekili adayları

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İşte CTP'nin Milletvekili adayları
İşte CTP'nin Milletvekili adayları

LEFKOŞA

 

  1. Tufan Erhürman (Kontenjan)
  2. Özdil Nami
  3. Sıla Usar İncirli (Kontenjan)
  4. Birikim Özgür
  5. Ahmet Hüdaoğlu (Kontenjan)
  6. Doğuş Derya
  7. Günay Kibrit (Kontenjan)
  8. Ali Karavezirler
  9. Muhittin Özsağlam
  10. Fatma Miralay
  11. Feriha Tel
  12. Kadri Fellahoğlu
  13. Mutlu Azgın
  14. Hasan Ulaş Altıok
  15. Ülkü Taşseven
  16. Şerife Korucan

 

MAĞUSA

  1. Erkut Şahali
  2. Hamit Caner (Kontenjan)
  3. Mustafa Naimoğulları (Kontenjan)
  4. Teberrüken Uluçay
  5. Asım Akansoy
  6. Aybike Yektaoğlu
  7. Şifa Çolakoğlu
  8. Ahmet Billuroğlu
  9. Cemal Mert
  10. Ceyhun Ümiter
  11. Mine Adalıer
  12. Derviş Karaca
  13. Bedia Balses Çeliker

 

 

GİRNE

  1. Fazilet Özdenefe
  2. Fikri Toros (Kontenjan)
  3. Salih Sarpten
  4. Mahmut Kanber (Kontenjan)
  5. Salih İzbul
  6. Mustafa Ergüven
  7. Arzu Cankoy
  8. Çelen Özkaynak
  9. Şehan Tomgüsehan
  10. Ziya Tüzel

 

 

İSKELE

  1. Biray Hamzaoğulları
  2. Mehmet Ceylanlı
  3. Fikret Civisilli (Kontenjan)
  4. Selda Şafak
  5. Sedat Kılıç

 

GÜZELYURT

  1. Armağan Candan
  2. Filiz Besim (Kontenjan)
  3. Mehmet Çağlar
  4. Hüseyin Erçal

 

 

LEFKE

  1. Salahi Şahiner
  2. Teoman Oktay

 

 

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