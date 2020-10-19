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İşte D vitamininin Covid-19'a karşı etkileri

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Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin bu vitaminin pandemi sürecindeki koruyucu ve iyileştirici etkilerini anlattı.
İşte D vitamininin Covid-19'a karşı etkileri

Tüm dünyada hızla yayılan corona virüsten (Covid-19) korunmada maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyenin yanı sıra bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak da anahtar rol oynuyor. Bağışıklığı güçlendiren en önemli vitaminlerden biri olan D vitamininin çeşitli enfeksiyonların yanı sıra yeni corona virüse karşı da etkili olabileceğini belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, bu konuda şunları söyledi:

D vitamini yağda çözünen bir hormon öncülü olup sağlık üzerinde kanserden koruma da dahil pek çok olumlu etkisi bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. İnsanlarda D vitamininin ana kaynağı güneş ışınlarından gelen UVB ışınlarıdır. Günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 80-90'ı güneş ışınlarından elde edilmekte olup, gıdalardan oldukça düşük miktarda alınır. D vitamini içeren gıdalar süt, yoğurt, ekmek, tahıllar, balık, et, peynir ve yumurtadır.

20 DAKİKA GÜNEŞLENMEK YETERLİ

Vücutta yeterli düzeyde serum D vitamini sağlayabilmek için güneş ışınlarına belirli süre maruziyet gerekir. Yaz mevsimi için 15 dakika, kış ve sonbahar mevsimleri için 20 dakika 11.00-14.00 saatleri arası güneşlenmek D vitamini düzeyini sağlamakta yeterlidir. Ancak fazlası deri kanseri riskini artırabileceğinden dikkatli olunmalı, yüz bölgesi korunmalıdır. Açık tenli olanların özellikle dikkatli olması, derisi hassas olanların güneşe maruziyetten kaçınması ve gerekliyse hekim önerisiyle D vitamini preperatları alması önerilebilir.

İŞTE COVID-19'A KARŞI ETKİLERİ

Bazı araştırmalar D vitamini eksikliği olanlarda corona virüs enfeksiyon seyrinin daha şiddetli olabileceğini göstermektedir. Genel olarak, D vitamininin virüs salgınında koruyucu ve iyileştirici etkilere sahip olmasını sağlayan özellikleri ise şöyle sıralanabilir:

– D vitamini, Covid-19'a neden olan yeni tip corona virüsün ilişkili olduğu ACE2 reseptörü ile etkileşim halindedir.

– D vitamini hücre içerisinde oksidatif stresi azaltır. Bunu da başlıca anti-oksidan olarak bilinen glutatyon adı verilen maddenin yapımını artırarak gerçekleştirir.

– En önemlisi D vitamini, Covid-19'da hastalığın ağırlaşmasının altında yatan sitokin fırtınasının karşıtı yönde hareket eder. D vitamini bir taraftan pro-inflamatuar (iltihap yapıcı) sitokinleri azaltırken diğer taraftan da anti-enflamatuar (iltihap önleyici) sitokinleri artırır.

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