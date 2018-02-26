İşte dağ yolundaki kazanın detayları

26.02.2018 tarihinde, saat 11:10 sıralarında, Değirmenlik- Girne Anayolu 5-6 km’leri arasında, Değirmenlik istikametine doğru THZ 426 plakalı tır araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyreden Muhammet TİP (E-24), dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Feride HALVACIOĞLU (K-43) yönetimindeki LZ 571 plakalı aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpması sonucu LZ 571 plakalı aracı sürükleyerek Mehmet GÜLOĞLAN (E-43) yönetimindeki SF55AVL plakalı dorseli tır aracın arkasına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile SF55AVL plakalı tır sağ ön kısmı ile de önünde durmakta olan Erdi ERTUĞRUL (E-28) yönetimindeki PF 137 Z plakalı aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonrası THZ 426 plakalı tır araç, LZ 571 plakalı araç ve SF55AVL plakalı tır aracın dorse kısmı yolun soluna devrilmiştir.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LN 571 plakalı araç sürücüsü Feride HALVACIOĞLU ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kerem ÇAVDAŞ (E-43) ile THZ 426 plakalı tır sürücüsü Muhammet TİP kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır.