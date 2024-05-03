  • BIST 10266.36
  • Altın 2392.858
  • Dolar 32.3644
  • Euro 34.7852
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

İşte DAÜ-SEN'de yeniden seçilen ekip

» »
Sendikanın yeni dönemde yön verecek yetkili kurul üyelikleri aşağıda gösterildiği şekilde oluştu.
İşte DAÜ-SEN'de yeniden seçilen ekip

DAÜ-SEN’in 40. Olağan Genel Kurulu 2 Mayıs 2024 Perşembe günü %87 katılımla gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuzda Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı divan başkanlığı, Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ ve Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz divan sekreterliği yaptı.

Faaliyet ve mali raporların aklandığı genel kurulumuzda yetkili kurulların seçimi de gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'da sendikamızın 31 kişilik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına Doç. Dr. Ercan Hoşkara ve Prof. Dr. Ahmet Tarık Timur adına iki ayrı liste halinde başvuru yapılmıştır. Divan Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Doç. Dr. Ercan Hoşkara'nın temsil ettiği listede yer alan 31 adaydan 30'u seçilmiş, Prof. Dr. Ahmet Tarık Timur'un temsil ettiği 31 adaydan ise 1 kişi üyelerce göreve getirilmiştir.

Sendikanın yeni dönemde yön verecek yetkili kurul üyelikleri aşağıda gösterildiği şekilde oluştu.

 

Yönetim Kurulu:

1. Ali Katırcıoğlu

2. Aslı Gönenç

3. Berfu Çerçi Öngün

4. Burak Ali Çiçek

5. Ercan Hoşkara

6. Fatih Bayraktar

7. Fatoş Erozan

8. Gülen Uygarer

9. Hamit Caner

10. Hasan Hacışevki

11. Hasan Oylum

12. Hülya Fırat Kılıç

13. Kağan Günçe

14. Masoud Afshani

15. Mustafa Özçevik

16. Mustafa Rıza

17. Mutlu Kale

18. Sami Fethi

19. Ulaş Gökçe

20. Umut Türker

21. Yeşim Dede

 

Disiplin Kurulu:

1. Emine Koçano Rodoslu

2. Erkan Malkoç

3. Fikri Altıntaş

4. Güven Ardahan

5. Pembe Behçetoğulları

 

Denetleme Kurulu:

1. Banu Lama

2. Nazan Doğruer

3. Özlem Olgaç Türker

4. Sertan Kağan

5. Suzan Özdilek

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ- SEN’de Hoşkara ve ekibi yüksek bir oyla güven tazeledi03 Mayıs 2024 Cuma 09:29
  • Denizde ve karada ‘fırtınamsı rüzgar’ devam ediyor03 Mayıs 2024 Cuma 08:27
  • Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret etti02 Mayıs 2024 Perşembe 16:04
  • Uyuşturucu zanlıları teminatla serbest...02 Mayıs 2024 Perşembe 15:14
  • 13 Kilo uyuşturucuyla Ercan'a geldi... Her şeyi itiraf etti!02 Mayıs 2024 Perşembe 15:09
  • Kan donduran iddia! Eğlence mekanında tanıştıkları kıza...02 Mayıs 2024 Perşembe 15:04
  • Büyükkonuk-Kaplıca yolunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti02 Mayıs 2024 Perşembe 14:55
  • Serdar Denktaş: Ara bölge birlikte yaşam ve ticaret bölgesi olabilir02 Mayıs 2024 Perşembe 14:54
  • Tatar, Gambiya'ya gidiyor...02 Mayıs 2024 Perşembe 14:19
  • Lapta'da Sentetik Cannabinoid Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı02 Mayıs 2024 Perşembe 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti