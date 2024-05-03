İşte DAÜ-SEN'de yeniden seçilen ekip

DAÜ-SEN’in 40. Olağan Genel Kurulu 2 Mayıs 2024 Perşembe günü %87 katılımla gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuzda Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı divan başkanlığı, Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ ve Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz divan sekreterliği yaptı.

Faaliyet ve mali raporların aklandığı genel kurulumuzda yetkili kurulların seçimi de gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'da sendikamızın 31 kişilik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına Doç. Dr. Ercan Hoşkara ve Prof. Dr. Ahmet Tarık Timur adına iki ayrı liste halinde başvuru yapılmıştır. Divan Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Doç. Dr. Ercan Hoşkara'nın temsil ettiği listede yer alan 31 adaydan 30'u seçilmiş, Prof. Dr. Ahmet Tarık Timur'un temsil ettiği 31 adaydan ise 1 kişi üyelerce göreve getirilmiştir.

Sendikanın yeni dönemde yön verecek yetkili kurul üyelikleri aşağıda gösterildiği şekilde oluştu.

Yönetim Kurulu:

1. Ali Katırcıoğlu

2. Aslı Gönenç

3. Berfu Çerçi Öngün

4. Burak Ali Çiçek

5. Ercan Hoşkara

6. Fatih Bayraktar

7. Fatoş Erozan

8. Gülen Uygarer

9. Hamit Caner

10. Hasan Hacışevki

11. Hasan Oylum

12. Hülya Fırat Kılıç

13. Kağan Günçe

14. Masoud Afshani

15. Mustafa Özçevik

16. Mustafa Rıza

17. Mutlu Kale

18. Sami Fethi

19. Ulaş Gökçe

20. Umut Türker

21. Yeşim Dede

Disiplin Kurulu:

1. Emine Koçano Rodoslu

2. Erkan Malkoç

3. Fikri Altıntaş

4. Güven Ardahan

5. Pembe Behçetoğulları

Denetleme Kurulu:

1. Banu Lama

2. Nazan Doğruer

3. Özlem Olgaç Türker

4. Sertan Kağan

5. Suzan Özdilek