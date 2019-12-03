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İşte Davutoğlu ve Babacan'ın partisindeki isimler

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İşte Davutoğlu ve Babacan'ın partisindeki isimler
İşte Davutoğlu ve Babacan'ın partisindeki isimler

Gazeteci İsmail Saymaz, HALK TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman Siyaset'te Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partilerdeki isimleri açıkladı. Saymaz, "Ben bugün iki çevreyle de görüştüm. Davutoğlu cephesinde 125 kişilik bir kurucular kurulu geliyor. Kamuoyunun duyduğu bazı isimler var örneğin Etyen Mahçupyan, Hakan Albayrak, Ufuk Karcı" dedi. 

Saymaz, "Asıl iki isim var Davutoğlu cephesi ile birlikte hareket etmesi beklenen. Biri eski HDP milletvekili Müslüm Doğan. Doğan'ı aradım, dedi ki "Şu an için görüşüm netleşmedi. Parti programına çeşitli katkılar koydum. Kararım yok ama görüşüyorum" dedi bana. Diğeri ise Mehmet Ali Arslan. Bir de bazı CHP'liler de yer alacak iddiası var. Ama henüz isimlerini doğrulatamadım." diye konuştu.  

"Ali Babacan partisinde ise farklı bir yol izliyor" diyen Saymaz, "Babacan'ın partisinin de Aralık içinde kurulmasın bekleniyor. Eski HDP'li vekillerden Altan Tan gibi isimler partiye yakın" dedi. 

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