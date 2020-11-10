Lefkoşa’da bu akşam düzenlenen yürüyüşte demokrasi, irade, toplumsal barış ve birliktelik talepleri dile getirildi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen Demokrasi ve İrade Platformu’nun düzenlediği yürüyüş, bu akşamüzeri saat 18.30 sıralarında Citroen Kavşağı’nda başladı. Yürüyüşte, “Herkes İçin Demokrasi”, “Herkes İçin Özgürlük”, “Biat Değil Özgürlük” gibi dövizler taşındı, “Müdahale Değil İrade, “Kıbrıs’ta Son Söz Kıbrıslılarındır” pankartları açıldı, cep telefonları ışıkları yakıldı.