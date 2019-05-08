İşte Denktaş'ın istifa mektubu

Denktaş hükümete destek vermeye devam edeceğini de duyurdu. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Serdar Denktaş: "Yaklaşık bir saat önce Başbakana yazılı olarak Maliye Bakanlığından istifa ettiğimi gerekçelerimle iletmiş bulunuyorum. Herhangi bir basın organına bu konuda bir açıklama yapmış değilim...Gerekli açıklamayı bir süre sonra yapacağım...Hükümete desteğim , hükümet devam ettiği sürece var olacaktır ." dedi.

Denktaş'ın Başbakan Erhürman'a ilettiği mektup: