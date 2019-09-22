İşte Devletin zirvesini birbirine düşüren sözler....(video)

Ankara'da Amerikanın sesi'ne konuşan Başbakan Tatar'ın sözleri geniş yankı buldu:
Tatar'ın konuşmasından bazı satır başları ve röportajın tamamını sizlere sunuyoruz:
"Kıbrıs’ta artık zorla evliliği kimse yaptıramaz"
''Müzakere yolunu Türkiye ile birlikte götürmek zorundayız''
'' Akıncı'nın ilk turda oyu %27'ydi''
''Zorla evlilik olmaz''
''Asla Türkiye garantörlükten vazgeçmeyecektir''
''Maraş'ı KKTC'ye kazandırmaya kararlıyız''
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