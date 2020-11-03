İşte dolar, euro ve altının enflasyona tepkisi!

TÜİK'in Ekim 2020 enflasyon verisini açıklamasının ardından Dolar/TL 8,44 TL'den, Euro/TL 9,85 TL'den, Sterlin/TL ise 10,93 TL'den işlem görüyor. Altının gramı ise 508 TL seviyesinde Brent petrol 38,85 dolardan fiyatlanıyor.
Onsu 1.888 dolardan fiyatlanan altın piyasasında, gram altın 509/513, çeyrek altın 825/842, Cumhuriyet altını ise 3.396/3.430TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Dünyada ise corona virüs salgınının etkileri tüm şiddetiyle hissedilmeye devam ederken gözler ABD Başkanlık Seçimleri'ne çevrilecek.
IMF'den "politika desteğini sürdürme" uyarısı
Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle belirsizliğin hala yüksek olduğunu ve politika desteğinin erken çekilmesinin bu ortamda maliyetli olacağını belirterek, G20 ülkelerine, kriz boyunca destek sağlamaya devam etmeleri uyarısında bulundu.
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