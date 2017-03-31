Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart 2012’de başkanlık seçimlerini üçüncü kez kazandı. Rus lider ertesi gün Moskova’daki Maneş Meydanı’nda kendisini destekleyenler önünde gerçekleştirdiği konuşma sırasında gözyaşlarını tutamamıştı. Putin daha sonra gözyaşlarına güçlü bir rüzgârın neden olduğunu söylemişti.

Siyasiler hislerini saklamalarıyla ünlüdür. Ancak kimi zaman onlar da duygularına hakim olamayabiliyor. Sputnik, dünya liderlerinin kamuoyu önünde gözyaşlarını tutamadığı anlardan bir seçki hazırladı.