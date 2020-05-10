İngiliz fotoğrafçı Jimmy Nelson, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca dünyanın dört bir yanına gitti ve kaybolmaya yüz tutmuş, toplumdan izole egzotik yerli kabileleri fotoğrafladı. Nelson, "Homage to Humanity" (İnsanlığa Hürmet) adlı son projesi için beş kıta gezdi, 34 yerli kültürü ziyaret etti. İşte o kabilelerin nefes kesen fotoğrafları...