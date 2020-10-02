Yurt dışındaki çalışanlara ödenecek ücretler konusunda hükümetlere ve çok uluslu firmalara rehberlik eden Mercer, ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’ sonuçlarını açıklandı. Bu yıl 26’ıncısı açıklanan araştırmada beş kıtada 209 şehir değerlendirildi. İşte araştırmaya göre dünyanın en pahalı ve ucuz şehirleri…