İşte Dünyanın en pahalı şehirleri
Yurt dışındaki çalışanlara ödenecek ücretler konusunda hükümetlere ve çok uluslu firmalara rehberlik eden Mercer, ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’ sonuçlarını açıklandı. Bu yıl 26’ıncısı açıklanan araştırmada beş kıtada 209 şehir değerlendirildi. İşte araştırmaya göre dünyanın en pahalı ve ucuz şehirleri…
Yurt dışındaki çalışanlara ödenecek ücretler konusunda hükümetlere ve çok uluslu firmalara rehberlik eden Mercer, ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’ sonuçlarını açıklandı
02 Ekim 2020 Cuma 20:58
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