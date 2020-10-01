Severek tükettiğimiz bazı ürünler sağlığımıza zarar verebilir. Eatthis.com, gezegendeki en sağlıksız 30 besini seçti ve bu ürünlerin neden zararlı olduklarını anlattı. İşte gezegendeki en sağlıksız 30 besin... Mayonez Sağlıksız madde: Sodyum, şeker, koruyucu maddeler Mayonez, boş kalorili çeşnilerin en kötüleri arasında yer alır. Bunun yerine: Yoğurt, limon suyu, hardal, biber ve baharatları harmanlayarak evde daha sağlıklı bir mayonez yapabilirsiniz.

Severek yediğimiz bazı gıdalar sağlığımız için kötü olabilir..zararlı denilecek bu gıdaların içinde tam olarak ne var ve bize nasıl zarar veriyor? Eatthis.com, Gezegendeki En Sağlıksız 30 Besin'i seçti ve bu ürünlerin neden zararlı olduklarını anlattı