Rovinj, Hırvatistan Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyısında bulunan yerleşim birimi Rovinj'de yer alan Valalta, bölgenin en ünlü plajlarından biri. Çıplakların da rağbet ettiği bu plaj, Adriyatik'te bu alanda tek olma özelliğine sahip.

Yaz tatilinin olmazsa olmazı olan plajlar kimi özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Mayo, şort ya da bikininizden kurtulup sadece teninizin su ve güneşle buluştuğu plajlar bu yönüyle oldukça farklı. İşte dünya genelindeki çıplaklar plajları.