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İşte eczanelerin yeni çalışma saatleri

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İşte eczanelerin yeni çalışma saatleri
Günlerin uzaması nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliyor...

Günlerin uzaması nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde yarım saatlik değişikliğe gidiliyor.

Yeni düzenleme sadece hafta içi çalışma saatlerini kapsıyor. Buna göre, hafta içi her gün 18.30’a kadar açık olan eczaneler 3 Nisan’dan itibaren 08.00- 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal’ın yazılı açıklamasına göre, 3 Nisan Pazartesi gününden itibaren eczaneler hafta içi 08.00 – 19.00, Cumartesi 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak.

Nöbetçi eczaneler 19.00 -23.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Pazar ve resmi tatil günleri ise nöbetçi eczaneler 08.00-23.00 saatleri arasında açık olacak.

Nöbetçi eczaneler saat 23.00’den sonra acil reçete olması koşuluyla hasta tarafından telefonla aranabilecek.

Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal açıklamasında eczanelerin çalışma saatlerinin ve nöbetçi eczane çizelgelerinin 31 Ağustos 2016 tarihli, 111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığını anımsattı.

Süzal, saat değişikliğine günlerin uzaması nedeniyle gidildiğini belirtti.

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