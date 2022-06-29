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İşte ekonomik paketten ilk detaylar

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Başbakan Ünal Üstel'in yarın açıklayacağı hükümetin ekonomik paketine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.
İşte ekonomik paketten ilk detaylar

Elde edilen bilgilere göre ekonomik paketin içerisinde bir defaya mahsus engelli maaşı alanlara bin TL, yoksul maaşı alanlara 2 bin TL ödenek çıkarılacak.

Öte yandan sanayici için de yüzde 20 bandında faiz ile kredi imkanı tanınacak Bu krediler 150 bin TL’yi geçemeyecek. Bir diğer kredi imkanı ise Eximbank kaynaklı olacak. Faizi yüzde 20 bandında olacak olan ve toplamda 60 milyon TL’lik kredi imkanı sunulacak.

Başbakan Ünal Üstel’in önderliğinde Merkez Bankası’nda yapılacak bugünkü toplantıda ekonomik paketle ilgili çalışmaların tamamlanması ve yarın Meclis Mavi Salonu’nda Başbakanın sunumu ile halkla paylaşılması bekleniyor.

Ekonomik Paket’teki ana fikrin alım gücünün eski haline getirilmesinin desteklenmesi olduğu da ifade ediliyor.

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