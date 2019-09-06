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İşte EL-SEN ile Hükümetin uzlaşı metni

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İşte EL-SEN ile Hükümetin uzlaşı metni
İşte EL-SEN ile Hükümetin uzlaşı metni

Neler yaşandı?

El-Sen Cuma gün sabah mesai başlangıcı itibarı ile süresiz grev ilan etmesine rağmen hükümetin talebi üzerine bugün saat 14:30'da süresiz genel grevi kaldırarak hükümet ile pazarlığa başladı. Akşam saatlerine kadar süren pazarlıkta Bakan Taçoy ile tam bir anlaşmaya varan EL-SEN askıya aldığı süresiz grevi de grev nedenleri ortadan kalmadığı halde kaldırma kararı aldı.

İşte EL-SEN ile hükümet arasında imzalanan sözleşme

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