İşte EL-SEN ile Hükümetin uzlaşı metni

Neler yaşandı?

El-Sen Cuma gün sabah mesai başlangıcı itibarı ile süresiz grev ilan etmesine rağmen hükümetin talebi üzerine bugün saat 14:30'da süresiz genel grevi kaldırarak hükümet ile pazarlığa başladı. Akşam saatlerine kadar süren pazarlıkta Bakan Taçoy ile tam bir anlaşmaya varan EL-SEN askıya aldığı süresiz grevi de grev nedenleri ortadan kalmadığı halde kaldırma kararı aldı.

İşte EL-SEN ile hükümet arasında imzalanan sözleşme