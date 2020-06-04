Elon Musk kuşkusuz teknoloji dünyasının son dönemde en çok adından söz ettiren girişimcisi. Sahibi olduğu Tesla, SpaceX gibi şirketlerde çalışmak ise pek çok kişinin hayali.

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk ile çalışmak için bilmeniz gereken bir bulmaca var. İşte Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sordu