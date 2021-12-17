İşte Emekçi'nin Partisi Bağımsızlık Yolu adayları...

Emekten yana olan ve “Emekçinin Partisi Var” diyerek 23 Ocak 2022'de gerçekleşecek Erken Genel Seçim için Bağımsızlık Yolu listesinden aday olan 50 milletvekili adayı ve sıralaması
Bağımsızlık Yolu’nun adaylara değil, parti programına ve vizyonuna oy istediğini vurgulayan Rahvancıoğlu, “Emekçi halkın derdine çare üretmek üzere, parti programımızın arkasında duran adaylarımızla bu seçime giriyoruz” diye konuştu.
Emekten yana olan ve “Emekçinin Partisi Var” diyerek seçim için adaylık başvurusu yapan 50 milletvekili adayı ve sıralaması şöyle:
Lefkoşa
1. Cansu Nafiya Nazlı
2. Mustafa Erk
3. Cemre İpçiler
4. Münür Rahvancıoğlu
5. Özlem Deligöz
6. Ahmet Karakaşlı
7. Nazen Şansal
8. Gazi Gök
9. Fatma Sezikli
10. Tahsin Oygar
11. Sunalp Asena
12. Aziz Güven
13. Behiç Anibal
14. Mustafa Bülent Çakır
15. Evren Cem
16. Mustafa Keleşzade
Gazimağusa
1. Sabahat Aydıç
2. Yusuf Bülent Yüksel
3. Sevgül Uzkan
4. Hüseyin Akçengel
5. Melisa Koloz
6. Ahmet Güvenler
7. Serap Kedi
8. Hilmi Buruk
9. Umut Ersoy
10. Hasan Çağın Tezbaşar
11. Cenk Tuncay
12. Arif Bayraktar
13. Tağmaç Özberk
Girne
1. Zimzer Sertel
2. İbrahim Bulut
3. Ayla Aydoğan Gökay
4. Yusuf Özgü Sertel
5. Haydar Dolmacı
6. Güngör Acar
7. Enver Timur Gürzap
8. Halil İbrahim Keleşzade
9. Gülertan Aşık
10. Salih Hayaloğlu
11. Mustafa Batak
İskele
1. Zekiye Şentürkler
2. Hakan Tanıttıran
3. Nermin Sontaş
4. Mehmet Kılıç
5. Bülent Kurt
Güzelyurt
1. Nil Çukurovalı Özkızan
2. Neriman Çukurovalı
3. Meryem Nazlı
Lefke
1. Feray Yalçuk
2. Hüseyin Tezbaşar
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