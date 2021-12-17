İşte Emekçi'nin Partisi Bağımsızlık Yolu adayları...

Emekten yana olan ve “Emekçinin Partisi Var” diyerek 23 Ocak 2022'de gerçekleşecek Erken Genel Seçim için Bağımsızlık Yolu listesinden aday olan 50 milletvekili adayı ve sıralaması

Bağımsızlık Yolu’nun adaylara değil, parti programına ve vizyonuna oy istediğini vurgulayan Rahvancıoğlu, “Emekçi halkın derdine çare üretmek üzere, parti programımızın arkasında duran adaylarımızla bu seçime giriyoruz” diye konuştu.

Emekten yana olan ve “Emekçinin Partisi Var” diyerek seçim için adaylık başvurusu yapan 50 milletvekili adayı ve sıralaması şöyle:

Lefkoşa

1. Cansu Nafiya Nazlı

2. Mustafa Erk

3. Cemre İpçiler

4. Münür Rahvancıoğlu

5. Özlem Deligöz

6. Ahmet Karakaşlı

7. Nazen Şansal

8. Gazi Gök

9. Fatma Sezikli

10. Tahsin Oygar

11. Sunalp Asena

12. Aziz Güven

13. Behiç Anibal

14. Mustafa Bülent Çakır

15. Evren Cem

16. Mustafa Keleşzade

Gazimağusa

1. Sabahat Aydıç

2. Yusuf Bülent Yüksel

3. Sevgül Uzkan

4. Hüseyin Akçengel

5. Melisa Koloz

6. Ahmet Güvenler

7. Serap Kedi

8. Hilmi Buruk

9. Umut Ersoy

10. Hasan Çağın Tezbaşar

11. Cenk Tuncay

12. Arif Bayraktar

13. Tağmaç Özberk

Girne

1. Zimzer Sertel

2. İbrahim Bulut

3. Ayla Aydoğan Gökay

4. Yusuf Özgü Sertel

5. Haydar Dolmacı

6. Güngör Acar

7. Enver Timur Gürzap

8. Halil İbrahim Keleşzade

9. Gülertan Aşık

10. Salih Hayaloğlu

11. Mustafa Batak

İskele

1. Zekiye Şentürkler

2. Hakan Tanıttıran

3. Nermin Sontaş

4. Mehmet Kılıç

5. Bülent Kurt

Güzelyurt

1. Nil Çukurovalı Özkızan

2. Neriman Çukurovalı

3. Meryem Nazlı

Lefke

1. Feray Yalçuk

2. Hüseyin Tezbaşar