Aldatma ilişkilerde o kadar çok çeşitlidir ki...

Gözleriyle etrafı süzen, flörtü bol tutup herkesle konuşan insanlar da 'aldatanlar' sınıfına dahildir. Ancak yaşanan bu gönül kaymaları ilişkilerde onarılması güç yaralar açar. Konu aldatmak olduğunda artık pek çok kişi hayatındaki hiç kimseye güvenmemeyi tercih etmeye başladı. Astrolojide de aldatmaya meyilli burçlar var. En çok aldatan burç hangisidir? diye merak ediyorsanız gelin bunun yanıtına birlikte bakalım.

Aldatılmak denildiğinde genellikle insanların aklına tek gecelik ilişkiler akıllara gelir ancak aldatmak çok çeşitlidir.

Bir bakışa aldanıp gözleriyle aldatan, flörtü bol tutup konuşarak egosunu dolduran, cilvesini eksik etmeyen de hayatındaki insanı aldatmış sayılabilir. İnsanların karakterleri hakkında ipuçları veren astroloji, aldatan burçlar hakkında da en net bilgileri veriyor.

İşte en çok aldatan 4 burç...

KOÇ BURCU

Koç burcu sosyal ve girişken olur. İkili ilişkilerinde sevdiği insana değer verir ancak başkasına gözü kayması an meselesi olabilir.

Koç burçları, küçük kaçamaklar yapmayı sever. Bundan asla rahatsızlık duymaz. Hatta verilen tepkilere anlam dahi veremez.

Koç’un aldatması yeni bir tür spor deneyimlemek, ansızın yaşadığı bir heyecanla gününü şenlendirmekten öteye geçmez. Koç burcu, aldatmayı bir macera olarak görerek hareket eder.

AKREP BURCU

Akrep burcu, astrolojide en tutkulu ve gizemli burç olarak bilinir. Akrep burçları, sessiz ve derinden aldatır. Gizli kapaklı olan her şeye karşı geliştirdiği karşı koyulmaz merak, onu kimselere çaktırmadan gizli fanteziler yaşamaya, tutkularına kapılıp savrulmaya iter.

Akrep burçları merak etmeyi çok sever. Normalde ilişkilerinden çok sadıktır ancak artık partnerine karşı merakı geçtiyse aldatmayı seçebilir. Akrep burçları ayrıca intikam için de aldatabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu, flört seven burçlar arasında yer alır. Güzel ya da yakışıklı birini görürse hayatındaki insanı hemen unutabilir. Gözüne hoş gelen her insanın terazi burçları peşinden koşabilir. Terazi, hayır demeyi pek bilmez, kolayca kimseleri reddedemez

Yalnız kalma korkusu da terazi burcunun partnerini aldatmasına sebep olabilir. Terazi burçları ilgiyi de aşırı sever. Eğer başka bir insanın ilgisinden hoşlandılarsa bir saniye bile yanınızda durmazlar.

BALIK BURCU

Balık burcu olanlar her zaman aşka aşık olur. Hayâl dünyası çok geniş olan balık burçları, duygusal yapılarıyla çok dikkat çeker.

Balık burcu ilişkilerinde romantik ve çok düşünceli olur. Ancak kendini başka aşklara asla kapatmaz. Hemen bir başkasına da aşık olup aldatmayı seçebilir. Kimseye kin tutmaz ve hayatındaki insanı hemen unutabilir. Balık burçları sadece aşka dalıp gider ve gerisini asla düşünmez.