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İşte en çok hükümet olan partiler…

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İşte en çok hükümet olan partiler…
İşte en çok hükümet olan partiler…

Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi yaptığı bir araştırma ile 1976 yılından bu yana 11 partinin hükümet olduğunu en fazla hükümette kalan partinin de UBP olduğunu ortaya çıkardı…

Statica araştırma ekibinin çeşitli kaynaklardan derlediği video grafikte 45 yılın hükümet grafiğine bakıldı. 45 yılda Kuzey Kıbrıs’ta onlarca parti kurulmasına rağmen hükümette yer alan sadece 11 parti oldu.

UBP EN FAZLA HÜKÜMET OLAN PARTİ…

Yapılan araştırmaya göre 544 ayda 413 ay ile Ulusal Birlik Partisi hükümete geldi. Bu geçen zamanda yüzdelik olarak hesaplandığında ise bu zamanın yüzde 76’sı Ulusal Birlik Partisi’nin hükümette olması ile geçti.

18 YIL ARALIKSIZ İKTİDAR

1976’dan günümüze kadar hesaplanan 544 ayda neredeyse her dönem hükümette olan Ulusal Birlik Partisi ilk 18 sene aralıksız iktidar oldu. 1994 yılında ise bu aralıksız iktidar durumunu Demokrat Parti – Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti bozdu.

LİSTENİN İKİNCİ SIRASI DP’NİN ÜÇÜNCÜ SIRASI İSE CTP’NİN

1994 yılında DP ve CTP hükümeti ise yaklaşık iki yıl sürerek UBP’nin aralıksız iktidarını bozan partiler olurken Demokrat Parti bugüne kadar en fazla hükümette yer alan ikinci parti olurken Cumhuriyetçi Türk Partisi ise ‘muhalefette iyi’ denilmesine rağmen üçüncü parti oldu.

O PARTİLER ARTIK YOK…

Bu süre içerisinde kurulan ve hükümete girmeyi başaran 3 parti de oldu. Yeni Doğuş Partisi, TBP ve DHP partileri çeşitli dönemlerde UBP ile birlikte 1980’lerin başında hükümette yer almasına rağmen 1985’de bu birliktelik UBP – TKP hükümeti ile bozuldu.

Yeni Doğuş Partisi ise 1986 yılında yaklaşık iki yıl UBP ile hükümette yer aldı. Daha sonrasında hükümete gelemeyen üç parti de şu an faaliyette değil.

TKP kapanıp tekrar hayata geçirilen partilerden olurken bu sürede 46 aylık bir hükümette olma serüveni yaşadı.

HP SON 3 SENEDE 35 AY HÜKÜMETTE KALDI…

45 seneyi kapsayan araştırmada bir diğer dikkat çekici nokta ise Halkın Partisi. Kurulduğu dönemin hemen ardına seçime giren ve yüksek milletvekili sayısı ile hükümette yer alan Halkın Partisi son üç yılda 35 aylık hükümet deneyimi ile listenin 5’inci sırasında yer aldı.

SOL PARTİLER HÜKÜMET OLMA KONUSUNDA BAŞARISIZ!

45 yıllık dönemde siyasi yelpazenin çeşitli kademelerinden partilerin meclise girebildiği aritmetikte tüm sol partilerin hükümette kalma süresi UBP’nin iktidarına yetişemedi. Bu süre içerisinde 413 ay iktidarda olan UBP’nin yanında tüm sol partiler sadece 213 ay iktidara gelebildi.

Kaynak: Memleket Gazetesi

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