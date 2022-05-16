İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışı metrekareye 20 kg ile Salamis, 19 kg ile Geçitkale’nin aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışı metrekareye 20 kg ile Salamis, 19 kg ile Geçitkale’nin aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre yağış alan diğer bölgeler ve miktarları şöyle:

“Mağusa 10 kg/m², Sandallar, iskele 9 kg/m², Kantara 7 kg/m², Zafer burnu 4 kg/m², Çayırova, Mallıdağ, Karaoğlanoğlu 2 kg/m², Tatlısu, Mehmetçik, Sipahi, Girne, Dipkarpaz, Kaleburnu, Yenierenköy, Ziyamet 1 kg/m².”