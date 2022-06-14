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İşte en çok yağış alan bölgeler!

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Meteoroloji Dairesi, metrekareye 26 kilogramla en çok yağış alan bölgenin Zafer Burnu olduğunu açıkladı.
İşte en çok yağış alan bölgeler!

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, ülkede etkili oluyor.

Türkiye’de de etkili olan yağışlı hava kütlesi, Kıbrıs’ta etkisini göstermeye başladı.

Başkent Lefkoşa’da saat 15.00 sıralarında kuvvetli sağanak başladı.

Meteoroloji Dairesi, dünkü açıklamasında, halkı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda uyarmıştı.

Sağanak yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, metrekareye 26 kilogramla en çok yağış alan bölgenin Zaferburnu olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağış alan bölgeleri açıkladı.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Dipkarpaz 7, Kaleburnu 4, Alevkaya, Esentepe 2, Devlet Üretme Çiftliği, Esentepe, Mehmetçik 1 kg/ m²

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