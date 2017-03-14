İşte en fazla kazandıran ve kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının günlük getiri istatistikleri derlendi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının 14 Mart 2017 tarihi itibariyle, getiri istatistikleri açıklandı.

BES fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile 'Kıymetli Madenler' fonları oldu.

Sistemin en çok kazandıran fonu 1,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF" olurken; en çok kaybettiren fonu ise yüzde 0,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BloombergHT'de yer alan habere göre, BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF", yüzde 1,18 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF" ve yüzde 0,66 ile "BNP Par. Car. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,54 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Glr.Am.Hisse Senedi EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: