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İşte en son anket!

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Metropoll'ün anketine göre oy oranları: AK Parti yüzde 41, CHP yüzde 25
İşte en son anket!

Metropoll Araştırma Şirketi, ekim ayında yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. AK Parti - MHP ittifakının rafa kaldırılması öncesi yapılan saha çalışmasında AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerine göre bir miktar oy kaybettiği, CHP’nin ise oy oranını yükselttiği görüldü.

Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranı yüzde 2 gerileyerek, yüzde 39.8 seviyesine geldi. Vatandaşların yüzde 46.2'si ise Erdoğan'ın görevini onaylamıyor. Erdoğan en çok yüzde 82 ile AK Parti'den, yüzde 49 ile de MHP'den görev onayı alıyor.

Ankete göre "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna katılımcıların yüzde 34.1'i 'AK Parti' yanıtını veriyor.

AK Parti'yi yüzde 21.3 ile CHP, yüzde 10.3 ile MHP, yüzde 8.3 ile HDP ve yüzde 7.7 ile İYİ Parti takip ediyor.

Oranı yüzde 21.1 olarak belirlenen kararsızların dağıtılması sonrası ise tablo şöyle belirleniyor:

— AK Parti yüzde 41, CHP yüzde 25, MHP yüzde 12, HDP yüzde 10, İYİ Parti yüzde 9.

Anket genel seçimi kapsıyor. Yerel seçim 29 Mart 2019'da yapılacak.

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