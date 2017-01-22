İşte Esnaf Odası Yönetimini kazananlar...

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) 10. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı

TULGA GENEL KOORDİNATÖRLÜĞE SEÇİLDİ

Genel kurulda, KTEZO üyeleri, Oda Meclisi seçimi öncesinde yapılan oylamada, Hürrem Tulga'yı oybirliğiyle KTEZO Genel Koordinatörlüğü’ne seçti.

KTEZO 10. Olağan Genel Kurulu, divan başkanlığının seçimi ve odanın çalışmalarıyla ilgili kısa film gösterimi ile başladı. Genel kurula LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KTEZO üyeleri katıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Özkul Özyiğit yaptı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, genel kurulun açılışında konuk olarak bir konuşma yaptı. Harmancı, genel kurulun başarılı geçmesini temenni etti, odayı çalışmalarından dolayı kutladı ve işbirliklerinin süreceğini söyledi.

Harmancı, oda ile birlikte yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler vererek, bu işbirliklerinin odaya güç kattığını belirtti, işbirliğinin yeni seçilecek oda yönetimiyle süreceğine inanç belirtti.

Esnafın halka en yakın kesim olduğunu vurgulayan Harmancı, esnafa her yönden destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

KANBER

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de genel kurula hitabında, kurultaya katılan ve örgütüne destek olup sahip çıkan herkese teşekkür etti.

Kanber, başkanlığı döneminde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, oda yönetimi olarak tüm meslek örgütlerine eşit davrandıklarını belirtti.

Bugün inşaat sektöründe temsil edilen bir kesimin oda meclisine ipotek koymak istediğini savunan Kanber, bu kesimin parti meclisine sadece bu sektörden 10 kişi koymak istediğini, ancak oda meclisinde tüm meslek gruplarından temsilci olmak zorunda olduğunu söyledi.

Kanber, oda olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi vererek, oda olarak bugüne dek verdikleri eğitimler kapsamında bin 400 civarında yetişkin ve öğrenciyi iş sahibi yaptıklarını, yerel işgünü artırmak için projeler ürettiklerini, okul inşa ettiklerini kaydetti ve destek verenlere teşekkür etti.

Ekonominin, emekçinin emeğine sahip çıktığı sürece büyüyeceğine ve gelişeceğine inanç belirten Kanber, bu yüzden bu yönde çalışmalar yaptıklarını ve girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Vergi sistemi ve aflar, krediler, Türkiye, Güney Kıbrıs ve AB ile yapılan temaslar, esnaf için kaynak yaratmak amacıyla yapılan çalışmaları anlatan Kanber, yerel yönetimlerden de, bölgelerde işyeri enflasyonu yaşanmaması için çalışmalar yapmasını istedi.

Kaliteli hizmetin şart olduğunu söyleyen Kanber, bunu sağlamak için üyeler ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Kanber, son olarak, ülkede yapılan öğrenci yurtlarına değinerek, yurtların üniversite içinde değil, şehir içinde esnafa, çarşıya yakın olması gerektiğini savunduklarını kaydetti, kendilerine verilen desteğe teşekkür etti, genel kurulun ülkeye ve esnafa hayırlı olmasını diledi.

Oda Meclisi’nde bölgelere göre görev alacak kişilerin sayıları, KTEZO Yasası’nda belirtildiği üzere Oda üye sayılarının ilçelerdeki ağırlıkları dikkate alınarak belirlendi.

Buna göre, Lefkoşa’dan 20, Girne’den 14, Gazimağusa’dan 10, Güzelyurt ve Lefke’den 3 ve İskele’den 3 kişi Oda Meclisi’nde görev yapacak.

Bu arada inşaat sektöründen bir grup, genel kurulu protesto etti.

Kararların ardında 50 kişilik Oda Meclisi seçimine geçildi. Gerçekleştirilen seçim sonucunda bölgelere göre seçilen Oda Meclisi üyeleri ve meslekleri şöyledir:

Lefkoşa: Abdullah Ekinci - Yedek Parça, Ahmet Şahinsoy – Klimacı, Bülent Baytekin – Oto Tamirci, Erhan Özipek – Kafe İşletmecisi, Erkut Kıranoğlu – Oto Tamirci, Eyüp Çiftçi - Büroteknik Malzemeleri Satışı - Gülsen Akdoğdu - Mutfak Eğitimcisi, Hasan Akanay – Oto Tamirci, Hazım Temel – İnşaat Taşeronu, Hürrem Tulga - Matbaacı, Mehmet Ali Ardıç - Sıhhi Tesisat, Ogün Hamzaoğulları - Market İşletmecisi, Osman İncirlili - Oto Kaporta ve Boyacısı, Özlem Çakmak – Güzellik Uzmanı, Pelin Ayken - Güzellik Uzmanı, Ramadan Atılgan – Dolmuş, Minibüs İşletmecisi, Salih Özılgaz – Kuaför, Salih Ulaş – Berber, Selma Özdamar – Güzellik Uzmanı, Ziya Özkan Kırtasiye İşletmecisi. Yedek Üye ise Süleyman Güçlüsoy – Otobüs Taşımacılığı.

Girne: Abdo Okur - Oto Elektrik, Abdurrahman Akyüz – Alüminyumcu, Ahmet Dağman – Emlakçı, Ahmet Gürol Ersun - Dalgıç Okulu İşletmecisi, Ali Aygün - Otobüs Taşımacılığı, Ali Sunay - Oto Elektrik, Ayça Soygür Çıralı - Kafe İşletmecisi, Cemal Akkunt - İnşaat Taşeronu, Cezar Ekinci – Hırdavatçı, Etem Gül – Mobilyacı, Mahmut Kanber – Kuaför, Meltem Mahmutoğlu - Güzellik Uzmanı, Müslüm Ayhan - Elektrik Elektronik, Turgay Mimi Yurt İşletmecisi.

Mağusa: Ali Hakansoy – Mobilyacı, Ali Yorgancıoğlu – Elektrik Elektronik, Aziz Akış – Kuaför, Bahar Denizoğlu - Güzellik ve Kuaför Salonu İşletmecisi, Esef Karataş – Oto Elektrik, Levent Atmaca – Kuaför, Muhammet Biberoğlu – Taksici, Mübin Kanatlı – Demirci, Ozan Hakansoy – Oto Tamirci, Seyit Soydan Cambazoğluları – Sıhhi Tesisat.

Güzelyurt – Lefke: Ali Balkay - Oto Elektrik, Aygün Özister – Kofeksiyoncu, Selçuk Özuorçun – Mobilyacı.

İskele: Ali Küçük – Benzin İstasyonu İşletmecisi, Ali Yalçın - Hırdavatçı, Engin Serhan Cömert – Kuyumcu.