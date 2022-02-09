İşte Falyalı Cinayeti'nin önemli detayları...

Dün gerçekleşen Halil Falyalı suikastini araştıran KKTC polisi dün gözaltına aldığı zanlı Ö.T’yi bugün Mahkeme’ye çıkararak tutukluğunun devamını talep etti.

Polis müfettişi Murat Bayram Mahkeme’ye verdiği şahadette 8 Şubat tarihinde 18:45 sularında Çatalköy, 20 Temmuz caddesinde kimliği tespit edilemeyen şahıslar tarafından SN 001 plakalı Cadillac marka araca yolun güney kısmından uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını ve sürücü koltuğundaki Murat Demirtaş’ın olay yerinde öldüğünü, yolcu koltuğundaki Halil Falyalı’nın önce Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne ambulansla götürüldüğünü ve Falyalı’nın hayatını kaybettiğini beyan etti.

Olay yerinde 17 adeti 7.62 mm çapında ve ayrıca 5 adet ve 9 adet boş kovan ve mermi çekirdeği bulunduğunu (toplam 31), zanlı Ö.T’nin olayla bağlantısı olduğunu, halen aranmakta olan şahıslar olduğunu, ölenlerin bugün otopsilerinin yapılacağını kaydeden Polis Müfettişi 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme yargıcı Hazan Aksun’un sorusu üzerine zanlı avukatı olmadığını söyledi ve olay sırasında sadece kiralık aracıyla oradan geçmekte olduğunu ileri sürdü.

Yagıç Hazan Aksun zanlı Ö.T’nin iki gün tutuklu kalmasına karar verdi.