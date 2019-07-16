“İşte Fikrim” proje yarışmasını kazananlara ödülleri verildi

Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek ve bu sürecin sürdürülebilir olabilmesini sağlamak amacıyla İş Kadınları Derneği (İKD) ve Creditwest Bank’ın işbirliği ile düzenlenen “İşte Fikrim” Proje Yarışması’nda kazanan projeler açıklandı.

Creditwest Bank’tan yapılan açıklamaya göre, ödül törenine Başbakan Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy , bazı milletvekilleri ve iş insanları katıldı.

Ödül töreninde İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı; ardından ödüler ve tüm proje katılımcılarına katılım sertifikaları ile Creditwest Bank tarafından hediyeler verildi.

7 KADINA ÖDÜL, TÜM PROJE KATILIMCILARINA KATILIM SERTİFİKASI VERİLDİ

Bu yılki jüri üyeleri, İş İnsanı Semra Erel, Ekonomist Fatma Coşar Kınış, Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler, İş Kadınları Derneği adına Akıle Gamze Hastunç ve Creditwest Bank adına Ticari Krediler Müdürü Özlen Paralik kazananları belirlemek için Haziran ayında birden fazla toplantı düzenledi.

2’nci İşte Fikrim Proje Yarışmasında, geri dönüşüm kağıdında tohum üretimi ile Necla Ecem Kızıl 15 bin TL, Pembe Savaş “Karavan Kafe” projesi ile 10 bin TL, Müzik Okulu projesi ile Alev Öykün 10 bin TL hibe ödülüne layık görüldü.

Elma Şekeri projesi ile Naziyet Uğuroğlu ve Kıbrıs’a özgü ürünler ile Yaşan Ertankan ise projelerinde başvurdukları miktar kadar 1 yıl geri ödemesiz ve 1 yıl faizsiz kredi olanağı kazandı. Kıbrıs’a özgü hamur işi ürünleri ile Havva Ceylangüden ve Organik Oyuncak üretimi ile Ergem Bostancıoğlu da 10.000 TL değerinde 1 yıl geri ödemesiz ve 1 yıl faizsiz kredi imkanı kazandı.

Yarışmaya kendi işinde çalışmakta olan ve işini veya işyerini geliştirmek isteyen kendi işini kurmayı hedefleyen ya da amatör bir tarz ile işini yapan ve profesyonelleşmek isteyen 48 kadın başvuru yapmıştı.