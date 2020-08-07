İşte fırtınanın ardından piyasada son durum… Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar, euro, altın rekor üstüne rekor kırarken piyasada hakim olan belirsizlik vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyor. Dolar/TL bugün 7,37'nin, euro/TL 8,71'in üstünü gördü.

Borsa İstanbul dün yüzde 5'in üzerinde kayıp verirken, bugün de kayıplar yüzde 4'e ulaştı. Endeks 1000 puanın altına düştü. Gözler Merkez Bankası'nın alması beklenen açık ya da örtülü yeni faiz kararında. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben dün gece bankacılar ile acil toplantı yaptı. Uysal toplantıda bankacılara yeni fonlama adımlarını anlattı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de piyasalar tarihi bir süreçten geçerken gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Türk Lirası negatif ayrışıyor.

Dün, dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırarken ekonomi yönetimi akşam saatlerine kadar sessizliğini korudu. İlerleyen saatlerde Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan akşam üstüne doğru açıklamalar geldi.

Merkez Bankası piyasadaki Türk Lirası miktarını kısarak TL’yi güçlü tutma mesajı verirken faiz artırımı konusunda da piyasaya ince bir mesaj verdi.

Dolar/TL dün 7,30’u, euro/TL 8,66’yı aşmıştı. Bugün ise dolarda 7,37, euroda 8,71 seviyesi aşıldı.

Altının onsu küresel endişelerin de etkisiyle 2063 doları görerek tarihi rekorunu kırarken gram altın 484 TL’yi aştı.

Borsa İstanbul cephesinde ise dün ağır kayıplar gözlendi. BIST 100 endeksi dünü yüzde 5,26 düşüşle 1,034 puandan tamamladı. Bugün de kayıplar yüzde 4’e ulaştı.

KUR HAREKETİ BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Piyasalarda dün oynaklık öyle bir seviyeye çıktı ki dolar/TL gün içinde 7,02-7,31 bandında euro/TL 8,33-8,67 bandında, sterlin/TL 9,23-9,64 bandında hareket etti. Dolarda günlük kur hareketi 29 kuruşa kadar çıktı.

MERKEZ BANKASI NE DİYOR?

Merkez Bankası dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiğini; bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağını duyurdu.

TCMB ayrıca, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağını belirtti.

TCMB, piyasa gelişmelerine ilişkin yaptığı duyuruda, uygulamaya alınan mali ve parasal politikaların küresel salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.”