Hükümetin bulaş riskini azaltmak amacıyla aldığı tam sokağa çıkma yasağı, 3. gününde. Cuma akşamı başlayan ve 15 Şubat’a kadar devam edecek tam sokağa çıkma yasağından dolayı elzem faaliyetler dışındaki tüm çalışmalar durduruldu. Bugün ve 14 Şubat Pazar günü ise eczane ve fırınlar dışındaki tüm sektörler kapalı olacak.

Kapanma döneminde ilçeler arası giriş çıkışlar da durduruldu. İlçeler arası görev yapan polis mensupları, sağlık çalışanları, ita amirleri tarafından görevlendirilmiş kamu görevlileri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları, itfaiye çalışanları ve sivil havacılık hizmetleri görevlerine devam edecek.