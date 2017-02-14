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İşte Galatasaray'ın yeni hocası

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İşte Galatasaray'ın yeni hocası
İşte Galatasaray'ın yeni hocası

İşte Galatasaray'ın yeni hocası

Galatasaray Karabükspor'u çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Tudor ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Riekerink ile yolları ayıran Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı taraftarların da 1 numaralı gözdesi Igor Tudor ile anlaşmaya vardı.

Saat 14:00'teki Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor'in şartlarını öğrenip yönetime sunmak isteyen Sportif AŞ idarecileri, Hırvat teknik adamın menajeriyle bir araya geldi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Igor Tudor'un menajeri ve kendisi ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

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