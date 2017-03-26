İşte geçirilecek olan yeni ceza!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezasının artırılacağını açıkladı.

Dürüst, Başsavcılık ve Mevzuat Dairesi’nin olumlu görüş vermesi halinde yürürlüğe gireceğini belirttiği yasa değişikliğiyle, bir sürücünün araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu, araç kullanırken dikkatini dağıtacak şekilde bir şeylerle uğraştığı polis veya sabit kameralarla tespit edilmesi durumunda asgari ücretin yüzde 40’ı oranında ceza ödemesinin öngörüldüğünü söyledi.

Bakan Dürüst, cezanın caydırıcılığının arttırılması ve buna bağlı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan yasal değişiklikle özellikle araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezasının yaklaşık 800 TL para cezası ve 30 ceza puanı olacağını ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Dürüst, Metin Atan başkanlığındaki Kamu-Sen yetkililerini kabul etti.

Kamu-Sen yetkililerinin talebi üzerine, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bazı dairelerinde yaşanan sıkıntıların ve eksikliklerin görüşülmesi amacı ile gerçekleştirilen kabulde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, trafik kazalarının önlenmesi için yapılan çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan Bakan Dürüst’le görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bazı dairelerde, bazı eksikliklerin ve sorunların bulunduğunu, bu sorunların ve eksikliklerin giderilebilmesi amacı ile bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.



“HEM ÇALIŞANLAR HEM KAMUDAN HİZMET ALAN VATANDAŞLAR İÇİN…”

Yaşanan eksikliklerin ve sorunların, istişare ve iş birliği içerisinde, Bakan Dürüst’ün de iletişime açık, her zaman için uzlaşmacı yaklaşımı sayesinde çözüleceğine olan inancını dile getiren Atan, eksikliklerin ve sorunların giderilmesinin hem çalışanlar hem de kamudan hizmet alan vatandaşlar açısından verimli olacağını söyledi.



DÜRÜST: KALİTELİ VE HUZURLU ÇALIŞMA ORTAMI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ise Kamu-Sen yetkililerini kabulünde yaptığı konuşmada, sendikalarla her zaman için iş birliği ve istişare içerisinde çalışmanın, hem çalışanlar açısından hem de işleyişin daha verimli ve kaliteli olabilmesi açısından gerekli olduğu inancını taşıyarak hareket ettiklerini belirtti.

Bakan Dürüst, kamuda verimliliği sağlamanın en temel unsurlarından birisinin de, kaliteli ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması olduğuna dikkati çekerek, “Kaliteli ve huzurlu bir kamu çalışma ortamı sağlarken, her zaman için çalışanların ya da onların temsilcileri olan sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini her zaman dikkate alarak adımlar atmayı kendimize ilke edindik” dedi.