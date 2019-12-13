‘İşte Geçitkale Havalimanı ile ilgili perde arkası’

Rum tarafının İsrail ile sürdürdüğü İnsansız Hava Aracı işbirliği konusunda anlaşmaya yakın olması Türkiyeyi harekete geçirdi. 3.5 trilyon metreküp doğalgaz ve 2 milyar varil petrol rezervi için Doğu Akdeniz’deki mücadele devam ederken Türkiye, KKTC’deki Geçitkale Havalimanı’nı İHA ve SİHA Merkezi yapmak için harekete geçti.

Bu konuda KKTC makamları ile temas kuruldu.

Hükümetin de konuya sıcak baktığı ama Mağusa'daki havaalanının işletmesini yıllık 1 milyon 579 bin liraya alan iş insanı Asil Nadir'in (78) bu karardan zarar göreceğini düşünülüyordu.

BAŞBAKAN TATAR BAŞTA ÇIKMAZDA KALDI

Daha önce Nadir'in Polly Peck şirketinde yöneticilik yapan Tatar'ın, Nisan 2020'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı ve kendisini destekleyen Asil Nadir'i olumsuz etkileyecek bir karara seçim öncesi imza atmak istemediği belirtiliyordu.

Bu konuda çıkmazda kalan Hükümet ve Tatar’ın konuyu zamana yaymak istediği iddia ediliyordu.

Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’ların konuşlandırılması için yetki talep ettiği kaydedilirken Başbakan Tatar’ın Asil Nadir’in elinde bulundurduğu havaalanını Türkiye’ye tahsis edilmesi için çıkış yolu aradığı ve Türkiye ile ilişkileri son derece iyi olan Tatar'ın bu konunun seçim sonrasına bırakılmasını öngördüğü söyleniyordu.

ANKARA'DAN ACİL KODU

Türkiye’nin KKTC Hükümeti’nden ‘acil’ koduyla İHA ve SİHA konuşlandırmak için Geçitkale Havalimanı’nı talep ettiği ve Türk yetkililerinin en kısa sürede İHA ve SİHA’ları Geçitkale Havalimanı’nda konuşlandırmak istediği kaydedilirken Başbakan Tatar’ın konunun milli bir mesele olması nedeniyle izin vereceğini belirtilmişti.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan uzman bir ekip, adaya geldi. Uzman ekip pist zeminini ve hangarları inceledi.

ASİL NADİRDEN ASKERİYEYE DEVREDİLECEK

Edinilen bilgiye göre Bakanlar Kurulu’nun konuyu karara bağlayarak, Geçitkale Havalimanı’nın Asil Nadir’den alınarak askere devri konusunda karar aldığı öğrenildi.