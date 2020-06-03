Yapılan araştırmalara göre günümüz mesleklerinin yarısı 25 yıl içerisinde tarihe karışacak ve bu süreçte yeni meslekler rağbet kazanacak.Yapay zeka ve teknolojik yenilikler, iş dünyasını dönüştürüp, bazı mesleklerin yok olmasına neden olacak. Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapora göre, günümüz mesleklerinin yüzde 47'si 25 yıl içerisinde kaybolacak. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0'ın geleceğin mesleklerini de şekillendirecek ve yeni fırsatlar da doğuracak. İşte geleceğin 6 mesleği...