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İşte girişlerde antijen testi isteyecek yerlerin listesi!

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Girişlerde PCR/Antijen testi isteyecek aktiviteler aşağıda yer almaktadır. 
İşte girişlerde antijen testi isteyecek yerlerin listesi!

Sağlık Bakanlığı Açıklama 

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda 
Girişlerde PCR/Antijen testi isteyecek aktiviteler aşağıda yer almaktadır. 

●Otel/casino
●Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları
●Bar  ve Clublar 
●Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları
●İnternet kafeler
●Bet ofisler
●Gece Klübleri
●Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri
●Sinema salonları
●Kapalı ve açık spor salonları
●Yüzme havuzları
●Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları
●Açık alanlarda yapılacak müsabakalar
●Kapalı spor salonları (fitness, bireysel)
●Lunapark, tombala vb. etkinlikler
●İbadethaneler 

Yukarıda belirtilen sektörler girişlerde aşılı kişilerden son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR/Antijen testi, aşısız kişilerden ise son 72 saat içinde yapılmış negatif antijen testi talep edecektir. 

Girişler esnasında istenecek antijen testleri Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılabilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanmaktadır. Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeler takip edilmek suretiyle gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesi mevcut sistem tarafından yapılacaktır. 

Hızlı antijen test sonuçlarının belgeleri ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

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