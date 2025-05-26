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İşte gitmeden maaş alan 3 YDP İlçe başkanı kim?

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Kamu-Sen’den Arıklı’ya “usulsüz istihdam” iddiası
İşte gitmeden maaş alan 3 YDP İlçe başkanı kim?

Kamu-Sen’den Arıklı’ya “usulsüz istihdam” iddiası

Kamu-Sen, KTAMS ve KAMU-İş, Posta Dairesi'ndeki araç ve personel eksikliğini protesto etmek amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eylemde basın açıklaması yapan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Bakan Erhan Arıklı hakkında dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Atan, Arıklı’nın istihdam ettirdiği üç ilçe başkanının işe gitmeden maaş aldığını öne sürdü. Bu kişilerin kimliklerini kamuoyuna açıklayacaklarını belirten Atan, Bakan Arıklı’ya süre tanıdıklarını ifade etti.

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