İşte Gönyeli çemberinde meydana gelen kazanın detayları...

Gönyeli Çemberinde meydana gelen kazanın detayları açıklandı.

Polis’ten yapılan açıklamada;

“01.12.2024 tarihinde, saat 15:40 sıralarında, Girne – Lefkoşa Anayolu üzerinde, çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki HP 260 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyreden Erdoğan VOLKAN (E-89) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Gönyeli çemberine geldiğinde çemberi dönmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yaptığı sırada o esnada çember üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Pınar ÖTÜNÇTEMUR (K-35) yönetimindeki YE 475 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpışmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan HP 260 plakalı salon araç orta refüj üzerinde bulunan süs havuzu içerisine düşerek tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.