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İşte Google Street View, sıradışı özelliği

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İşte Google Street View, sıradışı özelliği
Google Street View, yanardağ ağzının 400 metre içine girdi

Dünyanın birçok yerinde sokakları görüntülemeyi sağlayan Google Street View, sıradışı bir özellik getirdi. Yeni özellikle zor yerlerin görüntülemesini sağlayan Street View'dan yanardağların içerisini keşfetmek bile mümkün.

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Google'un geçen hafta getirdiği güncellemeyle artık Google Haritalar kullanıcıları, Vanuatu takımadalarına bağlı Ambrym adacığında bulunan, boyutu iki futbol sahasından büyük olan Marum kraterini görüp, etrafında 'dolaşabilir'.

 

Yanardağ ağzının içine girdiler

Sputnik'te yer alan habere göre, bu çarpıcı manzaranın kaydedilmesi için şirket, Geoff Mackley ve Chris Horsly adında iki kaşifin yardımına başvurdu. Maceraperestler, yanardağ ağzının 400 metre içerisine girerek bu eşsiz manzarayı kaydetmeyi başardı.

Manzarayı kaydetmek için ise, 15 lensten oluşan 18 kiloluk bir sırt çantası olan Trekker adlı dairesel fotoğraflama cihazını kullandılar. 360 derecelik manzara kayıtlarına olanak tanıyan cihaz, Android tabanlı akıllı telefonla kontrol edilebiliyor.

80 adacıktan oluşan Vanuatu, Avustralya'nın kıyı çizgisinden 1.610 kilometre mesafede bulunuyor.

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