İşte Google ve Facebook’ta bulunan tüm verileriniz

Kişisel bilgilerimizin toplanması tahmin ettiğimizden çok daha ötesine geçiyor. Bu yüzden kendimi hazırladım ve bir göz gezdirdim.

Kafayı yemek ister misiniz? Size Facebook beğenileri ve Google bilgilerinizin hakkınızda neleri sakladığını göstereceğim.

Google nerede olduğunuzu biliyor

Google telefonunuzu her açtığınızda konumunuzu kaydediyor (eğer konum servisiniz açıksa). Telefonunuzda Google’ı kullanmaya başladığınızdan bu yana gittiğiniz her yeri zamanıyla beraber görebilirsiniz.

Kendi verilerinizi görmek isterseniz: https://www.google.com/maps/timeline?pb

Son 12 ayda İrlanda’da bulunduğum her yer haritada. Günün hangi saatinde hangi bölgede bulunduğumu ve bir önceki yerden oraya gidişimin ne kadar sürdüğünü görebilirsiniz.

İrlanda’da bulunduğum her yer – Dylan Curran

Google aradığınız her şeyi, silinmişler de dahi, kaydediyor

Google tüm cihazlarınızdaki arama geçmişinizi kaydediyor. Bu bir yandan şu anlama da geliyor; arama geçmişinizi veya telefon geçmişinizi silseniz bile, arama verileriniz bir diğer cihazda kayıtlı olabiliyor.

Linke tıklayarak kendi verilerinizi görebilirsiniz: https://myactivity.google.com/myactivity

Google’ın sizin için bir reklam profili var

Google sizin bilgilerinize, konumunuz da dahil olmak üzere, cinsiyetinize, yaşınıza, hobilerinize, mesleğinize, ilgi alanlarınıza, ilişki durumunuza, olası kilonuza (bir günde 4,5 kilo kaybetmeye mi ihtiyacınız var?) ve gelirinize dayanarak bir profil yaratıyor.

Kendi profilinize linke tıklayarak erişebilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/

Google kullandığınız her uygulamayı biliyor

Google kullandığınız tüm uygulamalar ve uzantıların bilgilerini saklıyor. Hangi sıklıkta kullandığınızı, nerede kullandığınızı, ve kimlerle iletişim için kullandığınızı biliyor. Yani Facebook’ta kiminle konuşuyorsunuz, hangi ülkelerle diyalog halindesiniz ve ne zaman yatmaya gidiyorsunuz hepsi kaydediliyor.

Hakkınızdaki tüm bilgilere linkten erişebilirsiniz: https://security.google.com/settings/security/permissions

Google’da bütün YouTube geçmişiniz var

Google bütün YouTube geçmişinizi kaydediyor. Yakın zamanda bir ebeveyn olma ihtimalinizi, muhafazakar mı ilerici mi olduğunuzu, Yahudi mi, Hristiyan mı ya da Müslüman mı olduğunuzu, ya da depresyonda veya intihar eğilimli hatta anoreksiya yaşadığınızı bile biliyor.

Kişisel bilginize erişmek için tıklayın: https://www.youtube.com/feed/history/search_history

Google’ın elindeki verilerinizle milyonlarca Word belgesi oluşturabilirsiniz

Google size kişisel verilerinizi indirebilme seçeneğini sunuyor. Ben indirmeyi istedim ve 5.5GB büyüklüğünde bir veri ve neredeyse 3 milyon Word belgesi ile karşılaştım.

Bu veri bankası yer imleriniz, mailleriniz, kişileriniz, Google Drive dosyalarınız, tüm bilgileriniz, tüm YouTube videolarınız, telefonunuzda çektiğiniz tüm fotoğraflar, satın aldığınız ürünler ve Google üstünden yaptığınız her şeyi kapsıyor.

Ayrıca takvim verileriniz, Google Hangout oturumlarınız, konum geçmişiniz, dinlediğiniz müzikler, Google’den aldığınız kitaplar, içinde yer aldığınız gruplar, yarattığınız web siteleri, sahibi olduğunuz telefonlar, paylaştığınız sayfalar ve günde kaç adım attığınız…

Kişisel geçmişinize linkten ulaşabilirsiniz: https://www.google.com/takeout

Facebook’ta da tonlarca veriniz var

Facebook da aynı şekilde verilerinizi kaydetme seçeneği sunuyor. Benimki yaklaşık 400 bin Word belgesinden oluşuyor ve aşağı yukarı 600MB civarındaydı.

Bu veri bankası; gönderdiğiniz ve aldığınız her mesaj, gönderdiğiniz her dosya, telefonunuzdaki tüm kişiler, size gelen veya gönderdiğiniz ses dosyaları içeriyor.

Verilerinize linkten erişebilirsiniz: https://www.facebook.com/help/131112897028467

Facebook’un hakkımda kaydettiği verilerden bir ekran görüntüsü – Dylan Curran

Faceboook etiketlerinizden giriş konumunuza kadar her şeyi kaydediyor

Facebook da ilginizi çekebilecek konuları, beğendiğiniz gönderileri, arkadaşlarınızın veya sizin nelerden bahsettiğini kaydediyor (“kadın” konusunu beğenmişim görünene göre).

Anlamsız bir şekilde Facebook üstünden gönderdiğiniz etiketleri bile kaydediyorlar (Bunu neden yaptıklarına ilişkin bir fikrim yok. Şu aşamada şaka gibi geliyor).

Ayrıca Facebook’a her girdiğiniz zamanı, nereden, hangi saatte, hangi cihazdan girdiğinizi de saklıyorlar.

Ve Facebook’a bağladığınız uygulamaları kaydediyorlar ve politikaya, web ve grafik tasarıma ilgili duyduğumu tahmin ediyorlar. Ayrıca X ve Y zaman aralığında yalnız olduğumu ve Tinder yüklediğimi ayrıca Kasım ayında HTC telefonum olduğunu da kaydediyorlar.

(Not, Eğer Windows 10 yüklediyseniz ekteki görsel ile, Windows’u yüklediğinizde açık olarak gelen, 16 farklı alt menüden oluşan gizlilik ekranını göreceksiniz)

Windows 10’daki gizlilik ayarları – Dylan Curran

Kamera ve mikrofonunuza erişebiliyorlar

Topladıkları izler ile bulunduğunuz yeri ve hangi uygulamaları, ne zaman ve ne amala kullandığınızı tespit ediyorlar, webcam ve mikrofona istedikleri an erişim yetkileri var. Kişileriniz, mailleriniz, takviminiz, arama geçmişiniz, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajlar, indirdiğiniz dosyalar, oynadığınız oyunlar, fotoğraflar ve videolar, müzikleriniz, arama geçmişiniz, internet geçmişiniz, hatta dinlediğiniz radyo bile takip ediliyor.

Google’ın bilgilerinize erişim yollarından bazıları

Google Takeout’dan bana ait verileri ve belgeleri aldığımda birçok farklı yerden bilgileri aldığını gördüm.

Google Takeout dosyam – Dylan Curran

İşte arama geçmişi klasörüm. 90 bin farklı giriş, kaydettiğim görseller ve eriştiğim tüm siteleri içeriyor (Pirate bay kısmını gösteriyorum, bu bilginin herhangi bir zararı yok)

Arama geçmişi dosyamda 90 bin ayrı giriş var – Dylan Curran

Google hangi etkinliğe ve ne zaman gittiğinizi biliyor

İşte benim takvimim ve kaydettiğim etkinlikler, onlara gidip gitmediğimden, saat kaçta gittiğime kadar her şey var (Bu bölümde bir pazarlama işi için yaptığım bir görüşmeye gidişim ve oraya vardığım saati görebilirsiniz).

Katıldığım bir iş görüşmesini gösteren Google takvimim – Dylan Curran

Ve sildiğiniz Google verileri

Google Drive’ımda, geçmişte sildiğim özgeçmişimden aylık bütçeme, kodlardan dosya ve yaptığım sitelere, hatta şifreli maileri çözmek için kullandığım ve sildiğim PGP anahtarıma bile erişebiliyorum.

Google artık egzersiz rutininizi de biliyor

Bu da benim Google Fit’im, attığım tüm adımlardan, yürüdüğüm yerlere, meditasyon/yoga/egzersiz olarak kaydettiğim etkinliklerin tam saatine her şey var (Bu bilgileri silmiş ve Google Fit’e izin vermemiştim).

Ve onlarca yıllık fotoğrafa sahipler

Bu da bozulmuş telefonumla çekimiş fotoğraflar. Metadata’larından nerede ve ne zaman çekildiğine dair her şey var.

Google’ın elinde gönderdiğiniz her mail var

Gönderdiğim her mail, bana gelen mail, sildiğim veya spam olarak işaretlediklerim bile kayıtlı.

Ve dahası var

Google Activity’den topladığım verilerle kısa bir özet yapmak gerekirse

Bir, baktığım veya tıkladığım her Google Reklamı, çalıştırdığım ve ya kullandığım her uygulama, saati ile birlikte ziyaret ettiğim her web sitesi ve yüklediğim ya da aradığım her uygulama kayıtlı.

2009’dan bu yana yaptığım bütün aramalar kayıtlı

Aradığım ve kaydettiğim her fotoğraf, aradığım veya tıkladığım her konum, okuduğum veya aradığım her haber yazısı ve hatta 2009’dan bu yana yaptığım en küçük Google araması bile kayıtlı. Ve son olarak YouTube’dan 2008’den bu yana izlediğim ve aradığım her video kayıtlı.

Bu bilginin milyonlarca kötü kullanım yolu var. Terörist olmadığınızı söylüyorsunuz. Peki neden IŞİD’i aradınız? Google’da çalışıyorsunuz ve eşinizden mi şüphelendiniz? Mükemmel, son 10 yıllık arama geçmişine bakmanız yeterli. Birinin Google hesabına erişerek onu yönetmek mi istiyorsunuz? Harika, o kişinin son 10 yılına ilişkin yaptığı her şeye erişebilirsiniz.

Bu konu modern çağın en çıldırtıcı konusu. Asla bir şirketin veya hükümetin evimize kamera veya mikrofon yerleştirmesine ya da bizi takip etmesine izin vermeyiz. Ancak biz bunun çok daha ötesine geçtik ve bunu biz yaptık –lanet olsun!- Şirin köpek videoları izlemek istiyorum.

Bu yazı Emre Saklıca tarafından çevrilmiştir.

KAYNAK: http://shortmag.org