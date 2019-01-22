İşte Google'a göre İstanbul ve Ankara'da seçim sonucu!

İnternet devi, adayların popülarite puanlarına göre seçim sonuçlarını tahmin etti

2017 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini (Macron- Le Pen), 2018 yılındaki İtalya genel seçimlerini ve 2014 Ankara (Mansur Yavaş-Melih Gökçek) yerel seçim sonuçlarını doğru bir şekilde bilen arama devi Google, Ankara ve İstanbul’daki yerel seçim sonuçlarına ilişkin olarak tahminde bulundu. Adayların popülarite puanlarına göre hazırlanan Google Trends raporunun iddiasına göre, 31 Mart’ta Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçilecek.

Euronews'in haberine göre, Google verilerinin daha önce öngördüğü, internet kullanımının daha yaygın olduğu ülkelerin de verilerinin yer aldığı bazı seçim sonuçları şöyle:

1- 2017 Fransa Seçimleri

Emmanuel Macron: 47

Marine Le Pen: 29

Sonuç:

Macron: %66,10

Le Pen: %33,90

2- 2018 İtalya Seçimleri

Matteo Salvini: 39

Luigi Di Maio: 30

Matteo Renzi: 22

Sonuç:

Salvini %37,5

Di Maio %32

Renzi%23

3- 2014 Ankara Yerel Seçimleri

Mansur Yavaş: 30

Melih Gökçek: 35

Sonuç:

Melih Gökçek: 44

Mansur Yavaş: 43

Google Trends raporunda yer alan bu sayılar, doğrudan bir yüzdelik dilimi tanımlamıyor. Adayların popülarite puanlarına göre belirlenmiş sadece birer katsayı olarak değerlendiriliyor.

Google, ilgili tekniğini “Sayılar, arama ilgisini belirli bir bölge ve zaman için grafikteki en yüksek noktayla göreli olarak gösterir. 100 değeri, terimin en yüksek popülerliğe sahip olmasıdır. 50 değeri, terimin bunun yarısı kadar popüler olduğu anlamına gelir. 0 değeri ise bu terim için yeterince veri olmadığı anlamına gelir” şeklinde açıklıyor.

Google'a göre Ankara ve İstanbul sonuçları

1- Ankara

30 Mart 2014 tarihli yerel seçim sonuçları:

YSK’nın Haziran 2018 raporlarına göre Ankara’ya kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 904 bin 585’dir. Google’la göre geçtiğimiz yerel seçimlerde olduğu gibi seçimlere yine % 90’lık bir katılım olacağını düşünerek kullanılan oy sayısının 3 milyon 514 bin 126 olacağı hesaplanabilir.

Google’daki 2019 Ankara seçimleri ile ilgili veriler şöyle:

İlgili 1 aylık tarihler arasında, sol taraftaki barla gösterilen ortalama değerlerde mavi renkle ifade edilen Mansur Yavaş: 37, kırmızı değerle ifade edilen Mehmet Özhaseki: 33 puan olarak gösterilmiş.

Daha önce yukarı açıklandığı gibi %90 katılımla 3 milyon 514 bin 126 geçerli oy olmasını beklendiğinde seçimlerde, geçerli olabilecek oy sayısını toplam trend puanına (70) bölündüğünde;

1 puan 50.201,8 geçerli oya denk geliyor. Buradan yola çıkarak:

Mansur Yavaş : 50.201,8 x 37=1.857.466

Mehmet Özhaseki : 50.201,8 x 33= 1.656.659 oy olarak görülüyor.

2- İstanbul

YSK’nın Haziran 2018 raporlarına göre İstanbul’a kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 559 bin 686.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde ortalama katılım oranının %89,2 olduğunu düşünürsek, seçime katılımın yine % 89 olarak hesaplarsak seçim sonuçlarının aşağıdaki gibi olması öngörülüyor:

İstanbul’a kayıtlı seçmen sayısının 10 milyon 559 bin 686 olduğunu düşünürsek, %89 bir katılımla kullanılan oy sayısının 9 milyon 398 bin 120 olarak hesaplanabilir.

İstanbul için oy dağılımının şöyle olacağı tahmin ediliyor:

İlgili 1 aylık tarihler arasında, sol taraftaki barla gösterilen ortalama değerlerde mavi renkle ifade edilen Binali Yıldırım: 24, kırmızı değerle ifade edilen Ekrem İmamoğlu: 27 puan olarak Google tarafından gösterilmiş.

Öngördüğümüz %89 katılımla 9 milyon 398 bin 120 geçerli oy olacağını ve İstanbul’daki toplam trend puanı sayısını 9 milyona bölündüğünde adaylar için belirli bir oy dağılımı elde ediliyor.

İstanbul adayları için toplam trend puanı: 24+27= 51

9 milyon 398 bin 120 / 51 yaptığımızda, İstanbul için 1 trend puanının kaç geçerli oya denk geleceğini hesaplamış oluyoruz= 184 bin 276

Bulunan sonuç adaylar arasında dağıtılırsa;

Binali Yıldırım: 184.276 x 24 = 4 milyon 422 bin 624 oy

Ekrem İmamoğlu: 184.276 x 27 = 4 milyon 975 bin 452 oy

Bu sayılar Google Trend aracından elde edilen, popülerlik puanlarından faydalanılarak yapılmış bir hesaplamadır. Seçmen katılım oranları önceki yıllarla paralel olacak şekilde hesaplamalara dahil edilmiştir.