Koronavirüs belirtileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemde. Corona virüs semptomlarını doğru teşhis ederek erken tedaviye başlanılması ve kişilerin kendilerini izole etmeleri çok önemli. Coronavirüsün belirtileri yalnızca ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyordu. Ancak ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, koronavirüs semptomlarına 6 madde daha ekledi. İşte gün gün corona virüs belirtileri

oronavirüsün belirtileri yalnızca ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyordu. Ancak ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, koronavirüs semptomlarına 6 madde daha ekledi. İşte gün gün corona virüs belirtileri