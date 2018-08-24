  • BIST 90.186
  • Altın 233,378
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

İşte güncel döviz kurları 24.08.2018

» »
Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu 24 Ağustos 2018 günü 6,10 seviyesinden işlem görüyor.
İşte güncel döviz kurları 24.08.2018

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu 24 Ağustos 2018 günü 6,10 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,9925 - 6,1548 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 6,0842'den tamamladı.

Euro/TL ise uluslararası piyasada 7,04-7,06 seviyesinde seyrediyor. Sterlin/TL ise 7,81 - 7,83 seviyesinden hareket ediyor

Uzmanlar, yurt dışında ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişi verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 6,00 seviyesinin destek, 6,1550'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erhürman: Şikayetler için ALO 171'i arayın23 Ağustos 2018 Perşembe 12:30
  • Sucuoğlu “ hükümet şikâyet, mazeret, laf değil, iş üretmelidir”23 Ağustos 2018 Perşembe 12:26
  • Yasaya rağmen hayvanlar çekiliş ödülü veriliyor! Yasa uygulanmıyor!23 Ağustos 2018 Perşembe 11:38
  • Arıklı köy gezilerine devam ediyor23 Ağustos 2018 Perşembe 11:35
  • Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü Yürürlüğe girdi22 Ağustos 2018 Çarşamba 20:16
  • Kamu ihale yasası değişiyor...22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:34
  • Özersay'dan sert açıklama;yasalar "para cezası, işyeri kapatma ve hapislik" cezaları öngörüyor22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:26
  • CAS Çalışanları Bayram'da da çadır eyleminde22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:34
  • Erhürman, marketlerdeki fiyat farklarını kendi gözlerimle gördüm!22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:26
  • Enfield Belediye Meclisi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Nesil Çalışkan Akıncı'yı ziyaret etti21 Ağustos 2018 Salı 17:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti