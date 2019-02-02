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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

İşte günün maç sonuçları

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İşte günün maç sonuçları..İşte günün maç sonuçları
İşte günün maç sonuçları

Süper Lig:

 Lefke 4 - Esentepe 0,

Cihangir 5 - Küçük Kaymaklı 1,

Yenicami 4 - Binatlı 3

Birinci Lig:

 

 Mesarya 4 - Yeniboğaziçi 3,

Karşıyaka 4- Hamitköy 0,

Ozanköy 2 - Bostancı Bağcıl 1,

Yonpaş Dumlupınar 1 - Maraş 0

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