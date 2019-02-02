İşte günün maç sonuçları

Süper Lig:
Lefke 4 - Esentepe 0,
Cihangir 5 - Küçük Kaymaklı 1,
Yenicami 4 - Binatlı 3
Birinci Lig:
Mesarya 4 - Yeniboğaziçi 3,
Karşıyaka 4- Hamitköy 0,
Ozanköy 2 - Bostancı Bağcıl 1,
Yonpaş Dumlupınar 1 - Maraş 0
Süper Lig:
Lefke 4 - Esentepe 0,
Cihangir 5 - Küçük Kaymaklı 1,
Yenicami 4 - Binatlı 3
Birinci Lig:
Mesarya 4 - Yeniboğaziçi 3,
Karşıyaka 4- Hamitköy 0,
Ozanköy 2 - Bostancı Bağcıl 1,
Yonpaş Dumlupınar 1 - Maraş 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.