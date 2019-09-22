İşte günün maç sonuçları

KKTC futbol liglerinde günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Süper Lig: Yenicami:3-Hamitköy:1, Düzkaya:0-K.Kaymaklı:4, Lefke:1-Doğan Türk Birliği:4
Birinci Lig: Ozanköy:0-Mesarya:3, Çanakkale:2-Girne Halk Evi:2, Yonpaş Dumlupınar:2-Lapta:0
KKTC futbol liglerinde günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Süper Lig: Yenicami:3-Hamitköy:1, Düzkaya:0-K.Kaymaklı:4, Lefke:1-Doğan Türk Birliği:4
Birinci Lig: Ozanköy:0-Mesarya:3, Çanakkale:2-Girne Halk Evi:2, Yonpaş Dumlupınar:2-Lapta:0
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