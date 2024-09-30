İşte Haftalık İtfaiye Raporu (23 - 29 Eylül 2024)

KKTC genelinde 23 - 29 Eylül 2024 tarihleri arasında, itfaiye ekipleri toplam 11 yangına ve 31 hususi servis olayına müdahale etti. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zarar yaklaşık 317,750 TL olarak hesaplandı.

Yangınların Muhtemel Sebepleri

Yangınların başlıca sebepleri arasında kısa devreler, aşırı yüklenme, elektrik tellerinin temas edip kıvılcım oluşturması, araç yakıt sızıntılarının sıcak aksamlara teması ve söndürülmeden atılan sigara izmaritleri bulunuyor. Diğer yangınlar, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından kasıtlı olarak çıkarıldı ya da yemek ocakta unutulduğu için gerçekleşti. Ayrıca çamura saplanan bir aracı kurtarmaya çalışırken egzozdan çıkan kıvılcımlar kuru otları ve ardından aracı tutuşturdu.

Bölgelere Göre Yangın Dağılımı

Girne : 5

: 5 Gazimağusa : 2

: 2 Lefkoşa : 1

: 1 Güzelyurt : 1

: 1 Geçitkale : 1

: 1 Gemikonağı: 1

Yangın Çeşitleri

Motorlu Araç : 3

: 3 Elektrik : 2

: 2 Bahçe : 2

: 2 Ev : 1

: 1 Depo : 1

: 1 Çöp : 1

: 1 Diğer: 1

Hususi Servis Olayları

İtfaiye ekipleri ayrıca trafik kazalarında mahsur kalanları kurtarma, yangın eğitimi verme, hayvan kurtarma, hayatını kaybeden şahısların adli sevki ve özel görevler gibi çeşitli hizmetler sağladı.

Bölgelere Göre Hususi Servis Dağılımı

Lefkoşa : 12

: 12 Girne : 8

: 8 Güzelyurt : 4

: 4 Gazimağusa : 4

: 4 Vadili : 1

: 1 Geçitkale : 1

: 1 İskele: 1

Hususi Servis Olayları Çeşitleri

Yangına Karşı Tedbir Alma : 10

: 10 Can Kurtarma : 6

: 6 Yangın Eğitimi : 6

: 6 Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Sevki : 6

: 6 Özel Görev : 2

: 2 Yol Güvenliği Sağlama: 1

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahaleleri sayesinde can kaybı yaşanmamış, olaylar kontrollü bir şekilde yönetilmiştir.