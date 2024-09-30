  • BIST 9677.95
  • Altın 2920.129
  • Dolar 34.1494
  • Euro 38.1574
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAFilistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

İşte Haftalık İtfaiye Raporu (23 - 29 Eylül 2024)

» »
İşte Haftalık İtfaiye Raporu (23 - 29 Eylül 2024)
İşte Haftalık İtfaiye Raporu (23 - 29 Eylül 2024)

KKTC genelinde 23 - 29 Eylül 2024 tarihleri arasında, itfaiye ekipleri toplam 11 yangına ve 31 hususi servis olayına müdahale etti. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zarar yaklaşık 317,750 TL olarak hesaplandı.

Yangınların Muhtemel Sebepleri

Yangınların başlıca sebepleri arasında kısa devreler, aşırı yüklenme, elektrik tellerinin temas edip kıvılcım oluşturması, araç yakıt sızıntılarının sıcak aksamlara teması ve söndürülmeden atılan sigara izmaritleri bulunuyor. Diğer yangınlar, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından kasıtlı olarak çıkarıldı ya da yemek ocakta unutulduğu için gerçekleşti. Ayrıca çamura saplanan bir aracı kurtarmaya çalışırken egzozdan çıkan kıvılcımlar kuru otları ve ardından aracı tutuşturdu.

Bölgelere Göre Yangın Dağılımı

  • Girne: 5
  • Gazimağusa: 2
  • Lefkoşa: 1
  • Güzelyurt: 1
  • Geçitkale: 1
  • Gemikonağı: 1

Yangın Çeşitleri

  • Motorlu Araç: 3
  • Elektrik: 2
  • Bahçe: 2
  • Ev: 1
  • Depo: 1
  • Çöp: 1
  • Diğer: 1

Hususi Servis Olayları

İtfaiye ekipleri ayrıca trafik kazalarında mahsur kalanları kurtarma, yangın eğitimi verme, hayvan kurtarma, hayatını kaybeden şahısların adli sevki ve özel görevler gibi çeşitli hizmetler sağladı.

Bölgelere Göre Hususi Servis Dağılımı

  • Lefkoşa: 12
  • Girne: 8
  • Güzelyurt: 4
  • Gazimağusa: 4
  • Vadili: 1
  • Geçitkale: 1
  • İskele: 1

Hususi Servis Olayları Çeşitleri

  • Yangına Karşı Tedbir Alma: 10
  • Can Kurtarma: 6
  • Yangın Eğitimi: 6
  • Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Sevki: 6
  • Özel Görev: 2
  • Yol Güvenliği Sağlama: 1

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahaleleri sayesinde can kaybı yaşanmamış, olaylar kontrollü bir şekilde yönetilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaralama, Darp ve Mülke Tecavüz: Gemikonağı’nda Üç Kişi Arasında Yaşanan Kavga30 Eylül 2024 Pazartesi 14:13
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri ve Kokain) Tasarrufu: Bir Kişi Tutuklandı30 Eylül 2024 Pazartesi 14:12
  • Sokak hayvanlarını besleyen otomat Tatlısu'da devreye alındı30 Eylül 2024 Pazartesi 14:07
  • Sıcaklık 4 derece düşecek30 Eylül 2024 Pazartesi 13:45
  • Töre:Meclis iç tüzüğüne göre yeni meclis başkanlığı ve divan seçimi 10 gün içinde yapılmalı30 Eylül 2024 Pazartesi 12:45
  • Yeni yasama yılı yarın yapılacak törensel açılışla başlayacak30 Eylül 2024 Pazartesi 12:42
  • Meteoroloji Dairesi: Denizlerimizden batı Taurus'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor30 Eylül 2024 Pazartesi 12:39
  • Seracılar Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı30 Eylül 2024 Pazartesi 12:37
  • Asgari Ücrette değişiklik olmadı!30 Eylül 2024 Pazartesi 12:31
  • 20 yaşında alkollü sürücü kazaya neden oldu!30 Eylül 2024 Pazartesi 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti